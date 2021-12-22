Режим работы ТРЦ «Планета» в Красноярске в новогодние праздники 2021-2022: когда открыто, работа магазинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Режим работы ТРЦ «Планета» в Красноярске в новогодние праздники 2021-2022 изменится, сообщает пресс-служба крупнейшего торгово-развлекательного центра. Изменятся часы работы магазинов и кинотеатра.

Часы работы магазинов в ТРЦ «Планета» в Красноярске с 24 по 30 декабря 2021

- «О’Кей» - круглосуточно;

- все остальные магазины будут работать на час дольше – 10:00-23:00 часов;

- кинотеатр «Киномакс» - без изменений.

31 декабря 2021 года все магазины, спортзал, развлекательные заведения закончат свою работу в 20:00 часов. «О’Кей» закроется в 21:00 часов.

Режим работы ТРЦ «Планета» в Красноярске в новогодние праздники с 1 января 2022 года

1 января «Планета» начнет работать с 13:00 часов, а закончит – как обычно.

- Кинотеатр же закроется в 01:00 час;

- Спортзал будет работать с 11:00 до 22:00 часов;

- Боулинг – с 14:00 до 24:00 часов.

Со 2 января кинотеатр вернется к привычному режиму работы. Спортзал со 2 по 9 января будут работать с 08:00 до 22:00 часов, а боулинг с 11:00 до 24:00 часов.

Режим работы ТРЦ «Июнь» в Красноярске в новогодние праздники 2021-2022

31 декабря «Июнь» будет работать с 10 до 20:00 часов. 1 января 2021 года в ТРЦ будет открыт только кинотеатр. Со 2 января 2021 «Июнь» вернется к привычному режиму работы.