Как красноярцам правильно выбрасывать мусор

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 80-е годы прошлого века наша страна занимала третье место в мире по переработке бытовых отходов. А система их сбора была вполне эффективной. Достаточно вспомнить макулатуру, когда школьники соревновались, кто больше, а взрослые собирали свои 20 килограммов, чтобы обменять на дефицитную книгу. Была залоговая стоимость за стеклянную тару и пункты ее приема почти в каждом продуктовом магазине.

Конечно, в советское время отходы были проще, в основном пищевые или из натуральных компонентов. Сейчас состав отходов другой. Все больше полиэтилена и пластика. А система сбора и переработки, разрушенная в 90-е годы, не восстановлена до сих пор. Но самое страшное, что в составе бытовых отходов появилось то, чего там быть не должно! Это, прежде всего, ртутные термометры, ртутные лампы, медицинские отходы, батарейки, в которых много тяжелых металлов. Вредные для природы и здоровья людей, они попадают на мусорные полигоны. Времена меняются, и все больше красноярцев хотят вести себя сознательно: сортировать мусор и избавляться от него правильно. Именно для них сегодня рассказываем, что же делать с опасными отходами.

Точка сбора есть у каждого!

В каждой семье есть опасные отходы, к счастью, их немного и важно определить для себя те места в шаговой доступности от дома или работы, куда можно их отнести.

Начнем с простого, с батареек. Из существующих пяти классов опасности отходов батарейки относятся к 1-2 классу, то есть очень опасные! Проблема в том, что нет налаженной системы сбора этих батареек. Но пункты приема все же существуют: в торговых центрах, в управляющих компаниях.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока батарейка целая, она безопасна, поэтому собирать их можно и дома, и раз в несколько месяцев относить в ближайшие пункты приема.

Не наносят вред и перегоревшие, но целые ртутные люминисцентные лампы, их тоже можно собирать дома в отдельную коробку и время от времени относить в пункты приема. Но если такая лампочка разобьется, то нужно аккуратно вручную собрать осколки, поместить их в герметичную тару и только после этого проветрить квартиру. Самая большая ошибка - использовать пылесос. Ртуть остается в пылесосе и потом распространяется на всю квартиру.

Тем более нельзя использовать пылесос, если разбился ртутный термометр. Пары этого жидкого металла чрезвычайно опасны для человека!

Пандемия изменила состав отходов

Пандемия коронавируса, в первую очередь, повлияла на количество и состав опасных медицинских отходов. Их количество в Красноярске выросло на 40%. И если до пандемии инфицированных медицинских отходов в общей массе было около 20%, то сейчас их более 40%.

Вопрос утилизации медицинских отходов теперь стоит не только перед медицинскими учреждениями, но и перед каждым, ведь теперь все мы носим медицинские маски, и куда их девать после использования? Специалисты говорят, что если человек здоров и носит маску для профилактики, то она не опасна и можно ее выбросить в мусорное ведро. Но если человек заражен коронавирусом, то его маска опасна для природы и окружающих. Однако пунктов сбора этих масок в городе нет.

В этом году компания «Термика» совместно с «Губернскими аптеками» начали важный для каждого красноярца проект: сбор просроченных лекарств. Выбрасывать их нельзя, а куда девать – было непонятно. Сейчас стало понятно! «Губернские аптеки» имеют огромную сеть в Красноярском крае, и у каждого жителя есть такая аптека в шаговой доступности. Поэтому собрать просроченные лекарства и отнести их на пункт сбора стало совсем несложно, и это вклад каждого в сохранение природы.

Прямая речь

Федор Белоногов, главный инженер ООО «Термика»:

- Культура горожан повышается, люди уже начали сортировать и сдавали бы опасные отходы, но не знают куда. Наша компания «Термика» совместно с Правобережным региональным оператором «РостТех» и региональным оператором по г. Зеленогорск ООО «ПромТех», которые единственные в крае сортируют мусор, и в нем находится до 3% отходов 1 и 2 класса, то есть чрезвычайно опасных! Стоит сказать, что на поточных линиях Мусоросортировочного комплекса региональные операторы «РостТех» и «ПромТех» внедрили механизм извлечения опасных отходов, в процессе сортировки они помещаются в специальные контейнеры, а затем отправляются на обезвреживание.

Федор Белоногов, главный инженер ООО «Термика» Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы понимаем, что в каждом доме сделать пункт сбора нереально, но в шаговой доступности они должны быть. И это задача региональной власти – принять необходимые нормативные документы и создать систему сбора отходов. Мы принимаем отходы во всех своих офисах и офисах наших партнеров, вышли с предложением организовать пункты сбора опасных отходов на управляющие компании, и многие согласились. Но этого на миллионный город недостаточно.

Положение усугубляется еще и тем, что из-за отсутствия системы сбора опасных отходов большая часть попадает в коммунальные отходы, снижая тем самым качество собираемого вторичного сырья на мусоросортировочном комплексе.

КОНКРЕТНО

ООО «Термика»

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