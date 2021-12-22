Синоптики рассказали, когда отступит животный мороз в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцы уже несколько дней выживают в условиях экстремального мороза. Столбик термометра опускался до ужасающих -30 градусов, а поход от дома до автобусной остановки превратился в почти полярную экспедицию.

Впрочем, водителям тоже приходится несладко. Дорожные полицейские даже опубликовали список пунктов обогрева автомобилей. Словом – с приходом астрономической зимы жизнь замерла.

Но надежда есть! Совсем скоро холод отступит, сообщают синоптики.

Если 22 декабря в Красноярске еще поморозит, днем до -22, ночью же до -26 градусов. То, начиная с четверга, температура начнет подниматься. 23 декабря уже -18, 24 декабря -17, 25 и 26 декабря – около -13, а 27-28 декабря потеплеет до -8-6 градусов.

Правда ближе к Новому году-2022 в Красноярске резко начнет холодать. Синоптики обещают совершенно невообразимые морозы, которые могут достигать -40 градусов. Но продлится морозное безумие недолго. Начиная с первых дней января, температура начнет подниматься.

Помимо экстремальных перепадов температур, в Красноярск придут перепады атмосферного давления. От 763 мм рт. ст в воскресенье, до 752 мм рт. ст во вторник. Кроме того, синоптики прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения. Так что метеочувствительным людям надо быть внимательнее к собственному самочувствию.

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