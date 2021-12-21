В Красноярске приняли «исторический» бюджет 2022 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

На сессии городского Совета депутатов утвердили бюджет Красноярска на 2022-ой год и плановый период 2022-2024 годов.

Над подготовкой главного финансового документа администрация и депутаты работали несколько месяцев.

Бюджет города прошёл общественное обсуждение на публичных слушаниях, и с участием Главы города подробно был рассмотрен депутатами на «нулевых чтениях», заседаниях профильных комиссий Горсовета.

«Комсомолка» еще не раз будет рассказывать о главном финансовом документе города, ведь от того насколько бюджет качественный зависит жизнь большого города и каждого его жителя. Сегодня, в день принятия бюджета, выделим основные моменты.

Что важно?

Во-первых, основа бюджета - 14 муниципальных программ. Все они сформированы исходя из ключевых направлений развития Красноярска. Во-вторых, бюджет учитывает текущую социально-экономическую ситуацию, пандемия все еще с нами. Он гарантирует выполнение всех действующих обязательств, в том числе дополнительные меры социальной поддержки населения, расходы на содержание города и бесперебойную работу учреждений бюджетной сферы. Поддержка не только останется, но станет существеннее по многим направлениям. К примеру, на 15% вырастет число школьников начальных классов, имеющих право на льготное питание. Что касается городской жизни, в 1,5 раза увеличится объём финансирования на ремонт межквартальных проездов, в 3 – на ямочный ремонт, будет построено 7 новых дорог, и несколько пешеходных переходов.Больше средств будет направлено на капитальный ремонт подпорных стен и лестниц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый заместитель главы города - руководитель департамента финансов Роман Одинцов представлял бюджет более двух часов, и успел назвать лишь основные цифры и факты. Сам документ содержит более 1000 страниц.

В-третьих, впервые в истории бюджет Красноярка превысил 40 млрд рублей. Такая цифра стала возможной, в том числе, и благодаря инициативе главы города, поддержке правительства края и лично губернатора.Чтобы получить серьезные средства, нужны совместные усилия всех ветвей власти, городской и региональной, нужно уметь защищать проекты перед федерацией, находить внебюджетные источники, инвестиции.

- За последние четыре года стартовые параметры нашего городского «кошелька» приросли почти на 16 млрд рублей, - отметил глава Красноярска Сергей Еремин, открывая сессию. - Вспомните, в 2017 году доходы составляли всего 24,8 млрд рублей. На будущий год они составят 40,7 млрд рублей. Это удалось, в том числе, за счёт активной работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. Если в 2017 году этот объём составлял 4,3 млрд рублей, то в 2021 году мы привлекли уже 10,1 млрд. Я благодарен правительству края и лично губернатору Александру Уссу за принципиальную поддержку.

Важный момент, глава выделил его особо, - грамотное решение задачи по снижению долговой нагрузки на бюджет города.В 2017 году доля муниципального долга в собственных доходах составляла 87,6%. То есть из 100 заработанных рублей «в кармане» оставалось чуть больше 12. В начале 2021 года Красноярск впервые за десятилетнюю историю перешагнул психологическую планку в 50% долга. Эта работа будет продолжена.

Отдельно глава отметил, что в бюджете заложены деньги на проекты, которые предложат, а потом будут реализовать сами горожане. Есть идеи, будут проекты. Отдельное внимание - новым общественным пространствам. Город будет меняться, становиться зеленее, комфортнее, удобнее для жизни. В приоритете - новаторские решения. По мнению главы, Красноярск - не потребитель, он зарабатывает деньги. И сегодня важен «каждый маленький шаг вперед», инновации, причем во всех сферах.

Куда и как будем тратить

В этих 40 млрд - приличные суммы на строительство и реконструкцию объектов городской инфраструктуры и социальной сферы, в том числе, семи автомобильных дорог, надземных пешеходных переходов, двух новых детских садов и четырех школ. Капитальный ремонт тоже будет, и большой:8 школ, 7 садов.

Это все примеры векторов бюджетной политики. Красноярск вместе со всей страной стремится достигнуть национальных целей. Речь о развитии, о продолжение реализации пяти национальных проектов: «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура». Общий объем финансирования задач нацпроектов на предстоящую трехлетку порядка 16 млрд рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Новый бюджет выше, чем стартовые параметры текущего года. Причём параметры не окончательные. Уже сейчас из краевого бюджета предусмотрено на 2022 год более 2 млрд рублей на решение насущных городских задач, - пояснил Роман Одинцов.

Бюджет принят. Причем, не просто формально, все подняли руки и проголосовали «за». Депутаты внесли несколько принципиальных предложений, касающихся повышение качества жизни красноярцев и развитие городской инфраструктуры. Таким образом, с учётом поправки, расходы на 2022 год увеличились на 1,1 млрд рублей за счёт собственных средств бюджета города.

- Много было острых тем, и мы смогли эти проблемы решить. Это и работа школьных пищеблоков и снос ветхого жилья, и ремонт аварийных школ, и жилье детям-сиротам. Главное теперь бюджет надо исполнить, и это не так просто. Это огромная работа многих коллективов, - сказала Наталья Ферюлина, председатель Красноярского городского совета депутатов.

Конкретно

Общие параметры бюджета города на 2022 год

- доходы – 40,7 млрд рублей,

- расходы – 41,8 млрд рублей.

Разница, которую вы видите, - это так называемый «технический» дефицит. Источники дополнительных расходов - прогнозируемые остатки на начало следующего года, а также бюджетный кредит, который в дальнейшем планируется заместить финансовой помощью из краевого бюджета.

Внимание!

Где и когда будут построены новые школы и детские сады?

Какие дороги будут капитально отремонтированы? Насколько будет увеличено количество мест в детских садах? Как будет решаться проблема бездомных животных? Как изменится остров Татышев и какие еще парки появятся в Красноярске? Сколько средств выделено на озеленение? Какие инициативы жителей в решении городских задач поддержат в первую очередь? Какие предложения внесли депутаты в бюджет?

«Комсомолка» ответит на все эти вопросы и подробно расскажет о городском бюджете в еженедельном выпуске газеты за 29 декабря 2021 года и на нашем сайте. Не пропустите!