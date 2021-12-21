Красноярские депутаты приняли бюджет города на 2022 год

Сегодня на сессии Красноярского городского Совета депутатов принят бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. Впервые за всю историю муниципалитета годовые доходы краевого центра превысят 40 миллиардов рублей, а расходы составят почти 42 миллиарда. Бюджет сформирован с так называемым «техническим» дефицитом, покрыть его планируется за счёт финансовых остатков на начало следующего года, а также бюджетного кредита, который в дальнейшем предполагается заместить финансовой помощью из краевого бюджета.

Напомним, документ готовился на протяжении нескольких месяцев совместными усилиями администрации города и красноярских депутатов, а затем прошёл общественное обсуждение на публичных слушаниях, рассматривался на профильных комиссиях муниципального парламента.

Как отметила после принятия бюджета председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, бюджет позволит обеспечить функционирование города в полном объеме.

– Это хороший бюджет города – более 40 миллиардов рублей, - рассказала Наталия Вячеславовна. –Мы сохраним все свои приоритеты и, конечно, будем заниматься развитием: остро необходимы новые детские сады, школы, дороги, благоустройство. В следующем году мы попробуем новые принципы финансирования строительства учреждений образования. Я говорю о концессии как форме государственно-частного партнёрства.

По словам заместителя председателя горсовета Андрея Козикова, значительные средства заложены в бюджет на благоустройство общественных пространств. В общей сложности это порядка полумиллиарда рублей.

– Восемь пространств будет отремонтировано на федеральные и краевые деньги, - сообщил Андрей Викторович журналистам по итогам сессии. – Часть объектов будет приведена в порядок за городские деньги. Это, например, сквер Казачий, за ремонт которого давно выступают жители Советского района. На его ремонт выделяется около 50 миллионов рублей. Ещё на девяти общественных пространствах работы будут проводиться на средства программы инициативного бюджетирования. Это проекты, которые разработали жители и бизнес. Кроме того, по 75 миллионов рублей в 2022 и 2023 годах будет направлено на благоустройство кладбища Бадалык. Планируем также, что число проектов вырастет за счёт экономии на торгах.

По мнению депутата Елены Южаковой, в 2022 году самыми значимыми проектами в сфере благоустройства общественных пространств, станут набережные: берег Енисея в районе ДК 1 Мая, в районе проспекта Ульяновского, а также берег Качи.

– Надеюсь, что на набережной Енисея в районе проспекта Ульяновского, будет не только выполнено благоустройство, но и появится новый мост на остров Татышев, о строительстве которого жители Зелёной Рощи говорят на протяжении последнего десятилетия, - заявила Елена Михайловна. - Это очень дорогостоящий проект, и очень инженерно сложный. Выполнить его, возможно, получится в рамках трёхлетнего бюджета.

Как отметил по итогам сессии депутат Вячеслав Дюков, в 2022 году будут реализованы крупные проекты в сфере капитального ремонта и строительства автодорог. Так, на следующий год на это направление заложены 1,8 миллиарда рублей только по федеральной программе «Безопасные качественные дороги».

– Будут отремонтированы улицы Маерчака, Красной Армии с поперечными ответвлениями в границахот Карла Маркса до Лебедевой, улица Пограничников на очень значительно протяжении, улица Абытаевская, - рассказал Вячеслав Игоревич. – Кроме того, из федерального и краевого бюджета направлено более 770 миллионов на строительство развязки через Северное шоссе, которая является продолжением улицы Авиаторов. Затем из этой точки начнётся дальнейшее строительство дороги в сторону Солнечного с соединением с проспектом Молодёжным. 360 миллионов рублей заложено на программу текущего ремонта дорог. В два раза больше, чем в 2021 году. Это значит, что ямочного текущего ремонта будет сделано гораздо больше. Увеличены суммы на ремонт междворовых проездов. Мы сталкиваемся сейчас с тем, что после благоустройства дворов и дорог междворовые пространства остаются в ненадлежащем состоянии много лет. Сейчас мы будем данную работу наверстывать, и это принципиальная позиция депутатов. В 2022 году таких проездов будет сделано уже около сотни.

По словам депутата Марины Малышевой, будет решаться и проблема дефицита мест в детских садах и школах. Так, заложены в бюджете средства на строительство новых и ремонт существующих социальных объектов. Кроме того, почти миллиард бюджетных средств будет направлен на организацию питания учеников 1 – 4 классов.

О нюансах бюджета Красноярска на 2022 года, а также об итогах работы горсовета в 2021 году читайте в большом интервью, которое председатель муниципального парламента Наталия Фирюлина дала «Городским новостям».