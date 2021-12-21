Единая Россия поздравляет жителей края в рамках новогодних акций

Фото: Единая Россия

В Красноярском крае партия «Единая Россия» дала старт новогодним акциям «Ёлка желаний» и «С Новым годом, ветеран!». Активисты партии, депутаты всех уровней и волонтеры поздравляют с наступающими праздниками ветеранов региона и исполняют новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, с 95-летним юбилеем и наступающим праздником депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Новиков поздравил Павла Тимофеевича. Ветеран был призван на фронт в 16-летнем возрасте в 1943 году. Служил на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, форсировал реку Амур, освобождал город Харбин. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

Вся трудовая жизнь Павла Тимофеевича неразрывно связана с Красноярским краем и Дивногорском. Работал на строительстве Красноярской ГЭС, а затем столяром в ДОЗе, в ремстрой управлении. Депутат вручил Павлу Тимофеевичу подарки и продуктовый набор к праздничному столу, пожелал здоровья, долгих лет жизни, тепла и внимания близких.

Еще один новогодний подарок депутат доставил семилетнему Паше из Дивногорска, который стал участником акции «Елка желаний». Он очень любит собирать конструкторы и мечтал о наборе Lego.

Фото: Единая Россия

Александр Новиков рассказал, что письмо Павла он снял на «Ёлке желаний». Единоросс побывал в роли Деда Мороза и доставил мальчишке подарок в срок.

- Я сам отец и знаю, с каким нетерпением дети ждут чуда и исполнения своих заветных желаний. Очень важно оказывать помощь тем, кому тяжело, проявлять знаки внимания и заботы к людям старшего поколения, которые сохранили нашу страну. Всегда принимаю участие в таких новогодних акциях. Уверен, что их нужно продолжать, - отметил Новиков.

Сотворить новогоднее чудо для четырехлетнего Давида из Енисейска отправился Депутат Заксобрания Евгений Петренко. Он специально приехал в город, чтобы передать малышу подарок.

Фото: Единая Россия

Диагноз Давида – «детский церебральный паралич», его жизнь отличается от жизни большинства ровесников. Ежедневный массаж, гимнастика, ежемесячные реабилитации и необычные приспособления для ног - ортезы, без которых малыш передвигаться просто не может. В рамках партийной акции Давиду привезли конструктор, о котором мальчик давно мечтал – уж очень ему нравится строить! А еще развивающую игру, мяч и именную игрушку на елочку. Не осталась без подарков и сестренка Давида.

- Все мы мечтаем о том, чтобы наши желания исполнялись, а детские желания очень важны, особенно тех детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья, либо чья семья оказалась в трудной жизненной ситуации. У меня есть три адресата, чьи желания я намерен осуществить до Нового года. Поработаем волшебниками и исполним эти мечты!,- сказал Евгений Петренко.

Еще одного Ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке Бориса Соломоновича Глускера поздравил с наступающим праздником депутат Заксобрания от партии «Единая Россия» Виталий Дроздов.

Фото: Единая Россия

Борис Соломонович родился в городе Почеп Брянской области в 1926 году. На юные годы Бориса Соломоновича выпали тяжелые испытания войной. 17-летнего подростка Бориса призвали на фронт в ноябре 1943 года. Он прошел свой боевой путь от Бреста до Варшавы, участвовал в стратегической наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии и Польши, дважды был ранен. За проявленные героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «Жукова», «За Победу над Германией».

Виталий Дроздов подарил ветерану продуктовый набор, сувенир от партии и плед, а также поблагодарил за огромный вклад в Победу и за положительный пример, который он подает молодому поколению историей своей жизни.