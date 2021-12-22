5 вопросов о стоимости электроэнергии в Красноярском крае

Самое время разобраться, из чего складывается стоимость киловатт- часа, кто и на что получает деньги и почему наша безопасность не может быть дешевой – в этом читателям «КП»-Красноярск» помогут специалисты красноярского филиала «Россети Сибирь».

1. Живем рядом с ГЭС, почему электроэнергия не может быть дешевой или вовсе бесплатной?

На самом деле процесс производства и распределения энергии намного сложнее. Единая энергосистема, куда поступает вся выработанная энергия, — это оптовый рынок, который регулирует государство. Благодаря этому электричество стоит примерно одинаково во всех регионах нашей большой страны.

Цепочка от электростанций до розетки тоже непростая. Между регионами электроэнергию передает компания «ФСК ЕЭС». А в регионах - сетевые компании. Например, в Красноярском крае крупнейшая и системообразующая — это красноярский филиал «Россети Сибирь» («Красноярскэнерго»). Нужны еще и сбытовые компании: они открывают лицевые счета, принимают показания счетчиков, формируют платежки и принимают от потребителей деньги, которые затем отправляются обратно по всей этой цепочке.

Система производства и передачи электроэнергии огромная, с высоким запасом прочности и безопасности, и она должна постоянно развиваться и обновляться. В итоге производство и передача энергии в каждую квартиру, каждому потребителю не могут быть дешевыми.

2. Сколько стоит электроэнергия в Красноярском крае по сравнению с соседними регионами?

В 2021 году средний конечный тариф для потребителя в Красноярском крае — 3,97 рубля за кВт*ч. Это чуть выше среднего по Сибири, но в основном за счёт более высокой стоимости для бизнеса. При этом тариф для населения — 2,01 рубля, дешевле только в Иркутской области и Хакасии.

3. Кто определяет рост тарифов на электроэнергию?

О росте тарифов на электроэнергию люди хорошо знают потому, что об этом объявляют заранее. Производители, например, одежды или продуктов питания делают это молча и внезапно.

А рост тарифа на электроэнергию имеет предел, установленный государством. Например, для Красноярского края в 2020–2021 годах пределом были 4,6%, в 2022 году будет 4%. Для сравнения: металл в этом году подорожал в два раза.

4. На что расходуются деньги потребителей?

Они делятся между всеми компаниями, которые участвуют в процессе производства и передачи электроэнергии. Например, поставщикам идет 61% от общей доли, а крупнейшая из сетевых организаций, «Красноярскэнерго», получает 17%, или 67 копеек с каждого киловатт часа.

При этом компания отвечает за доставку электроэнергии до каждого дома и предприятия, трансформаторные подстанции, установку и поверку счетчиков, содержание и ремонт линий, строительство новых объектов.

Дороже всего содержание той инфраструктуры, что уже есть: 64% доходов уходит именно на это.

Очень дорого обходится компании и подключение новых потребителей: нужно установить опоры, протянуть провода, иногда построить трансформаторную подстанцию – это десятки, а то и сотни тысяч рублей. А жители платят за все это 550 рублей, даже если приходится тянуть линию в несколько километров.

И еще одна статья расходов – развитие. Потребителей все больше, новая инфраструктура нужна для новых школ, детских садов, больниц, жилых домов. Последняя и важная доля расходов — ремонтная программа, без нее никак не обойтись.

- В сегодняшних условиях, когда цены на стройматериалы и оборудование обгоняют все прогнозы, мы продолжаем выполнять все обязательства перед потребителями,- говорит Сергей Заворин, директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Каждый год проводим серьезную ремонтную кампанию, чтобы обеспечить надежное электроснабжение жителей в любую погоду, особенно в морозы.

5. Почему энергетики не выигрывают от роста тарифов на электроэнергию?

Увеличение тарифов минимальное, всего 3-5% в год, и это при том, что есть инфляция и многократный рост цен на материалы и бензин. Нельзя отказаться и от индексации зарплат сотрудникам (в 2021 году их повысили на 6%).

В 2022 году планируются события, которые тоже требуют расходов от компании: подключение новых медицинских центров в Ирбейском и Идринском районах, новых корпусов Красноярской краевой больницы, детского сада в Курагине и самой большой школы в Красноярске. Подготовка к чемпионату мира по волейболу, который пройдет в Красноярске в 2022 году, для энергетиков – это 245,5 миллиона рублей на ремонт и обновление высоковольтных и распределительных сетей, автоматизацию нескольких объектов. Пилотный проект «Чистый воздух» — возможность перевести около 16 тысяч домов в Красноярске на электроотопление, обойдется в 1,6 миллиарда.

Выходом из этой ситуации может быть перераспределение доходов между компаниями, компенсация из бюджета – этим и занимаются специалисты. А для жителей нашего огромного края главное, чтобы в их доме всегда была электроэнергия. И она есть, несмотря на все сложности.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги, жители Красноярского края!

Примите самые теплые поздравления с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

В конце года принято подводить итоги и делиться результатами работы – у энергетиков есть немало поводов для гордости. Это тысячи километров построенных линий, сотни обновленных подстанций и подключенных объектов. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает и развивает энергосистему Красноярского края.

Подготовка сетей к зиме, надежное электроснабжение городов, сел и предприятий - важная задача, которую мы решаем, в том числе при тесном взаимодействии с главами районов. Благодарим вас за сотрудничество и готовность идти навстречу при решении сложных вопросов.

Сергей Заворин, заместитель генерального директора ПАО «Россети Сибирь» — директор филиала «Красноярскэнерго»

Отдельное спасибо хочется сказать коллегам за профессионализм и преданность своему делу. От ваших стараний, взаимовыручки и труда зависит надежная работа энергетического комплекса региона.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного тепла, интересной и плодотворной работы! Пусть новый, 2022, год станет годом стабильности и развития для нашей компании и для региона!

С уважением, Сергей Заворин, заместитель генерального директора ПАО «Россети Сибирь» — директор филиала «Красноярскэнерго».