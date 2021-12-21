МТС и Третьяковская галерея создадут цифровой ботанический атлас России из работ талантливых школьников

МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют о запуске новой конкурсно-образовательной программы для детей и подростков в рамках флагманского благотворительного проекта МТС «Поколение М». Школьники из разных регионов страны в онлайн-режиме познакомятся с особенностями ботанической иллюстрации, научатся изображать растения родного края акварелью и получат шанс увидеть свои эскизы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

На онлайн-платформе pokolenie.mts.ru ребят от 11 до 18 лет ждет серия мастер-классов, в ходе которых музейные педагоги расскажут о тонкостях работы акварельной краской. Вдохновляться школьники будут творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927). В видеоформате ребята узнают интересные факты об ученице Родена, самом ярком представителе стиля модерн в скульптуре, и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который в данный момент закрыт на реставрацию.

Все желающие дети и подростки также смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе, для этого необходимо в любой технике подготовить эскиз рисунка растения своего региона и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Лучшие работы войдут в ботанический атлас России, который будет составлен из работ победителей и представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.

«Третьяковская галерея – один из ключевых и давних партнеров МТС, вместе мы запускаем уже четвертую образовательную программу и конкурс по изобразительному искусству для одаренных детей. Наша главная задача не только открывать ребятам со всей страны равные возможности для творческого развития, независимо от места жительства и социального статуса семей, но и заинтересовывать их классическим искусством, учить понимать его. Для этого мы каждый год выбираем разные темы образовательных курсов и ищем оригинальные способы представить работы победителей», - прокомментировала директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

«В прошлом сезоне эскизы детей легли в основу мультимедийной инсталляции на тему искусства в космическом пространстве, а в этом - лучшие изображения войдут в цифровой ботанический атлас России, который увидит вся страна в стенах легендарной Третьяковской галереи. Это значит, что юным художникам предстоит не только продемонстрировать таланты, но и познакомить зрителей с уникальной флорой своей малой Родины. На мой взгляд, такая задача поможет сформировать ответственное отношение школьников к окружающей среде и пробудить интерес к экологии в целом», - добавила Елена Кохановская.

«За годы сотрудничества с МТС мы познакомили участников «Поколения М» с разными течениями искусства и мотивировали их творить на темы авангарда, пейзажной живописи и даже космоса. В этом году мы решили обратиться к довольно специфическому жанру - ботанической иллюстрации. Растения играют важнейшую роль в природе и жизни человека, но, к сожалению, зачастую люди даже не знают названия тех, что годами стоят на подоконнике. Мы рассчитываем, что совместная обучающая программа с МТС не только вдохновит ребят на изучение природы родного края, но и станет напоминанием о том, что каждый цветок и растение – настоящее произведение искусства, которое необходимо беречь», - отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Об Анне Голубкиной

Анна Семёновна Голубкина (1864-1927) – один из крупнейших русских скульпторов, яркий представитель искусства Серебряного века, автор знаменитого рельефа «Волна (В море житейском)» на здании Московского художественного театра. Она входила в плеяду скульпторов-новаторов, заложивших основы нового русского искусства.

Пройдя курс обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, Голубкина поступила в Высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге, а спустя год продолжила образование в Париже, где в первую поездку 1895 года занималась в Академии Филиппо Коларосси, а во вторую поездку 1898-1899 года брала уроки у великого скульптора Огюста Родена. В 1899 году Голубкина была удостоена бронзовой медали Академии литературы и искусства, ее творчество получило европейское признание.

Импрессионизм, которому Голубкина оставалась верна на протяжении всей своей творческой жизни, отвечал её стремлению к передаче подвижной внутренней жизни человека, образов природы, поэтики народных мифов. Крупнейший портретист, она создала целую галерею образов своих современников, среди которых портреты писателей Льва Толстого, Андрея Белого, Алексея Толстого, мецената и коллекционера Саввы Морозова, многих других именитых деятелей эпохи.

Много внимания Анна Семёновна уделяла педагогической и общественной деятельности. Помимо частных уроков в своей мастерской, она преподавала в Классах живописи и скульптуры, на Пречистенских рабочих курсах, во Вторых государственных свободных художественных мастерских (ВХУТЕМАС). Активное участие Голубкина принимала в жизни Зарайска - была организатором Народного театра, где жители города могли увидеть пьесы Островского, Ибсена, Горького, организовывала просветительские лекции, помогала устраивать судьбы многих знакомых ей людей.

Наследие Анны Голубкиной насчитывает более 800 скульптурных произведений, выполненных в бронзе, мраморе и дереве. Помимо этого, Голубкина работала в области графики, живописи, создавала исключительные по мастерству исполнения камеи из морских раковин и слоновой кости. Произведения Голубкиной экспонировались почти на всех крупных выставках XX века. Ее творчество высоко ценили В. Серов, М. Нестеров, М. Волошин, В. Розанов, С. Конёнков.

С уникальными произведениями Анны Голубкиной и других русских художников можно познакомится на сайте «Моя Третьяковка» — https://my.tretyakov.ru/app/gallery?compilation=18552h