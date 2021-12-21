Крупный бизнес поможет обеспечить самый северный город Красноярского края медицинскими кадрами Фото: Мария ЛЕНЦ

Это правильно, когда для решения важных социальных вопросов крупный бизнес подставляет свое финансовое и организационное плечо. Особенно когда речь идет об удаленной северной территории, в городе, где население напрямую или косвенно связано с градообразующим предприятием. Мы говорим сейчас о Норильском промышленном районе, где проживают более 180 тысяч человек. Норильск взял курс на реновацию, а обеспечение качественным медицинским обслуживанием его жителей – одно из важнейших направлений этой долгосрочной программы.

Компания «Норникель» заключила соглашение с правительством Красноярского края и администрацией Северного города. Цель соглашения - объединить усилия для развития здравоохранения в городе и повышения доступности медицинских услуг. И задача номер один в этом договоре - сокращения дефицита медицинских кадров. Норильск сегодня нуждается в специалистах-медиках, в том числе так называемых узких специальностей.

Напомним, что «Норникель» делает большие вложения в здравоохранение города, приобретая дорогостоящую медицинскую технику и специализированное современное оборудование. Например, в мае текущего года в Норильскую межрайонную поликлинику № 1 привезли компьютерный томограф стоимостью 49 миллионов рублей, вместе с установкой он обошелся в 56 миллионов. А в рамках борьбы с пандемией компания выделила более 20 миллиардов рублей. И вот буквально свежая новость – на минувшей неделе 16 декабря в Норильске открылся корпоративный медицинский центр – первый из пяти планируемых.

В подписанном трехстороннем соглашении рассматривается возможность включить корпоративные медицинские центры в систему обязательного медицинского страхования.

- Своевременная и качественная медицинская помощь — обязательный атрибут современного общества и особая необходимость в условиях Крайнего Севера. Как и во многих других направлениях, самые лучшие плоды приносит взаимодействие усилий государства и крупного бизнеса. «Норникель» развивает собственный проект корпоративной медицины, который, как мы рассчитываем, удачно дополнит государственную систему здравоохранения, позволит повысить доступность качественных медицинских услуг для сотрудников компании и всех норильчан, — прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Правительство Красноярского края берет на себя организацию целевого обучения медиков, которые затем будут направлены на работу в краевые учреждения здравоохранения в Норильске. Заключив такой договор с Красноярским государственным медицинским университетом, студенты получают дополнительную стипендию из регионального бюджета.

Добавьте к этому единовременные выплаты в размере 1,8 миллионов рублей, которые дипломированные выпускники КрасГМУ, да и вообще все врачи, получат после приезда в Норильск. Там будут рады видеть и тех, кто приедет из других регионов. В числе краевых мер поддержки — оплата найма жилья вновь приехавшим медикам, ежемесячная выплата в размере 50% минимального оклада в течение пяти лет молодым специалистам и возможность пройти ординатуру по образовательному сертификату.

Северный город ждет высококлассных специалистов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Александр Усс, губернатор Красноярского края, отметил:

- Подготовка врачей для работы на северных территориях нашего региона, в том числе в таком крупном промышленном центре, как Норильск,— это одна из приоритетных задач краевой власти. Программа целевого обучения специалистов, господдержка, которую мы оказываем медикам, содействие «Норникеля» и администрации Норильска помогут нам создать условия для тех, кто хочет работать и профессионально развиваться в непростых северных условиях.

Какова же роль администрации Норильска в этом трехстороннем договоре. Она будет принимающей стороной. В первую очередь должна будет обеспечить специалистов жильем, с учетом того, что многие приедут сразу с семьями. А для тех, кто выберет для себя работу в поселке работников Усть-Хантайской ГЭС – возмещать расходы на перелет по маршруту Снежногорск – Норильск – Снежногорск.

Кроме того, с января 2022 года муниципалитет будет выплачивать врачам дефицитных специальностей единовременную материальную помощь в размере 2 миллионов рублей. Среднему медицинскому персоналу, приглашенному для работы в Снежногорск, — 1 миллион. Рассматривается возможность ежемесячной социальной выплаты в период обучения ординаторам-целевикам в размере не менее 2 000 рублей.

Корпоративная медицина – новый формат в здравоохранении

В свете подписанного трехстороннего соглашения стоит упомянуть и о новом формате - корпоративной медицине, которая поможет частично компенсировать серьезный дефицит специалистов в государственных поликлиниках. Обратите внимание, что корпоративная медицина не подменяет собой государственную, но является действенным звеном в общей системе здравоохранения.

«Норникель» решил создать собственную медицинскую службу, совершенствовать систему профилактики профессиональных заболеваний сотрудников и обеспечить своевременное прохождение ими всех обязательных медицинских осмотров.

Программа предусматривает модернизацию в 2022 – 2023 годах цеховой медицинской службы, фельдшерских здравпунктов и кабинетов медосмотров на предприятиях. В ближайшие годы будут открыты пять медицинских центров в Норильске и Дудинке. К 2025 году все сотрудники компании и члены их семей получат доступ с к своевременной и современной медицинской помощи.

Первый из таких центров распахнул свои двери 16 декабря. Инвестиции компании в его строительство и оснащение составили почти 200 миллионов рублей. В штате 50 высококлассных специалистов, 20 из них — врачи. Большинство приглашены работать в Норильск из Башкирии, Барнаула, Оренбурга, Калининграда, Москвы, Владивостока, Якутска и Кисловодска. В день центр планово может принимать 210 пациентов. Максимальная проходимость — до 260 посещений в день.

Традиционную красную ленточку перерезали старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, глава города Норильска Дмитрий Карасев и руководитель проектного офиса «Норникеля» по развитию корпоративной медицины в Норильском промышленном районе Григорий Филиппов.

Первый из пяти планируемых корпоративных медицинских центров в Норильске уже открылся. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Дмитрий Карасев подчеркнул, что в этом центре могут получать услугу не только причастные к «Норникелю», но и любой житель Норильска:

- Уверен, что этот медицинский центр будет востребован горожанами, потому что здесь действительно самое современное оборудование, специалисты, которых не хватает в городе. И отрадно, что эта сеть будет развиваться в последующие годы. Хочу поблагодарить компанию за то, что она поддерживает не только своих работников в части предоставления качественных медуслуг, но и помогает городу в реализации и строительстве большой новой поликлиники в Талнахе.

В свою очередь руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин подчеркнул, кто открытие корпоративного центра – это вклад «Норникеля» в устойчивое развитие территории.

- Здоровье — это самое главное, особенно в условиях Крайнего Севера и промышленного производства. Мы искренне рассчитываем, что появление такого медцентра в городе разгрузит основные мощности нашего норильского здравоохранения, добавит городу хороших и качественных профессионалов-медиков, расширит возможности медицинской помощи и диагностики как для работников компании, так и для норильчан. Мы стремимся, чтобы высокий уровень медицины был одним из важных факторов выбора жизни в Норильске, чтобы здесь можно было получать весь спектр медицинской помощи, в том числе и от дефицитных узких специалистов, не выезжая на материк. Спасибо всей команде, которая трудилась над этим проектом и продолжает его реализовывать, - сказал Николай Уткин.