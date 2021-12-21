Что случилось 20 декабря в Красноярске 2021: нападение на ребенка в Солнечном, пополнение в семействе пингвинов и тенденция к снижению заболеваемости ковидом

Рассказываем, что случилось 20 декабря в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось 20 декабря в Красноярске 2021.

В Красноярске мужчина пытался схватить 9-летнего мальчика около подъезда в Солнечном

В Красноярске взрослый мужчина пытался схватить школьника возле подъезда и куда-то его увести. Видео, где запечатлен житель Красноярска, и вырывающийся ребенок появилось в паблике микрорайона Солнечный. (подробнее)

В красноярском «Роевом Ручье» родились четыре пингвинёнка

В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» у пары пингвинов Мотя и Толстая родились малыши – 4 новорожденных птенца стали вторым поколением, появившимся на свет в Сибири. Как рассказали в зоопарке, один из новоиспеченных родителей, пингвин Мотя, также был рожден в «Роевом Ручье». (подробнее)

В Красноярском крае намечается тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом

В Красноярском крае стала намечаться тенденция по снижению заболеваемости ковидом, правда пока это явление не носит устойчивый характер. Как сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграмм-канале, за предыдущие 2 недели количество заболевших на 100 тысяч населения снизилось со 176,4 до 166,3. (подробнее)

Красноярцы смогут провезти на борту самолета в новогодние праздники икру, алкоголь и ёлку

В международном аэропорту Красноярска составили памятку для пассажиров, отправляющихся в поездку во время новогодних праздников. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, путешественников пустят на борт самолёта с икрой, алкоголем и даже живой ёлкой, но если все это будет соответствовать правилам перевозки. (подробнее)

Отсидеть срок и выйти в один день: вслед за кассиршей Анной Григорьевой суд взял под арест ее мужа

Если бы этой истории не было, ее бы стоило придумать. Продолжаются лихие приключения ачинской кассирши Анны Григорьевой, умыкнувшей из банка 23 миллиона – в рублях, евро и долларах. Точнее, теперь уже криминальной парочки – на минувших выходных повязали мужа Григорьевой, Дениса. (подробнее)