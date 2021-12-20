Пункты обогрева автомобилей в Красноярском крае 2021: адреса, дороги, трассы, участки. Фото: ГИБДД Красноярск

Пункты обогрева автомобилей в Красноярском крае 2021 начали свою работу в связи с резким похолоданием в регионе. В ГИБДД Красноярска опубликовали адреса, участки дорог и трасс, где можно воспользоваться услугами обогрева.

Стационарные пункты обогрева в Красноярском крае 2021

Они расположены на трассе Р-257

- Ресторан «Маяк», 25-26 км;

- Кафе-закусочная «Шашлыки», 27-29 км;

- Кафе «Мана», 30-32 км;

- Магазин ООО «Гермес», 30-32 км;

- Магазин «Саяны», 30-32 км;

- Магазин ООО «Мана-Сервис», 30-32 км;

- Павильон «У дороги», 30-32 км;

- Павильон «Яр», 30-32 км;

- Кафе «Старый скит», 37-39 км;

- Кафе «Изумруд» ООО «ДиССа», 45-47 км;

- Кафе «Вояж», 45-47 км;

- ООО «Бирюса Плюс», 85-87 км;

- Кафе «Родник», 107 -109 км;

-Дорожно-ремонтное предприятие – 2 АО «Балахтинское» ДРСУ, 86 км а/д Р257 «Енисей».

В ГИБДД сообщают, что дорожные полицейские ежедневно патрулируют участки трасс. Напомним, что при поломке автомобиля необходимо расставить предупреждающие знаки и позвонить в «112» - это можно сделать даже без сим-карты.

Также госавтоинспекторы рекомендуют водителям перед поездками за город проверить автомобиль на исправность, проследить за уровнем топлива и уточнить расположение пунктов обогрева.