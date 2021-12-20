На севере Красноярского края в несколько раз сократилась численность диких оленей

Фото: Центральносибирский заповедник

На севере Красноярского края специалисты подсчитали количество особей дикого оленя. По данным экспертов, результат неутешительный – численность оленей сократилась в разы. По результатам учета популяция составила 241,6 тысяч особей.

Популяцию оленей подсчитывали в два этапа – первую часть учета проводили весной на легкомоторном самолете Cessna 172 M на территории Эвенкийского муниципального района в местах зимней концентрации оленей. В работе принимали участие специалисты государственного природного биосферного заповедника «Центральносибирский», а также сотрудники научного отдела ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» и учёные из СФУ.

Второй этап учетов проводился в летний период на двух самолетах - амфибиях СК 14 «Орион» на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на летних пастбищах. Участвовали в них параллельно сотрудники заповедника «Центральносибирский» и специалисты ФГБУ «Федеральный центр развития охотничьего хозяйства» Минприроды РФ.

Специалисты выдвинули предложение сократить разрешенное количество добываемых оленей.

- Предложено выйти с законодательной инициативой по разделению объекта охоты дикого северного оленя на две категории 1 - дикий северный олень тундряной, 2 - дикий северный олень лесной, на ближайшие пять лет установить лимит изъятия оленей на уровне 2,5%, и ввести практику работы оперативных групп охотнадзора, а также смешанных групп с сотрудниками МВД и Росгвардии, природоохранных организаций в местах временных больших концентраций дикого северного оленя, - рассказали в Центральносибирском заповеднике.