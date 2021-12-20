Где купить новогоднюю елку в Красноярске 2021-2022: адреса елочных базаров, цены, часы работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Где купить новогоднюю елку в Красноярске 2021-2022 рассказали в городской администрации. Публикуем адреса елочных базаров, график работы и цены на новогодний символ.

Когда открываются елочные базары в Красноярске 2021

Елочные базары начали открываться в Красноярске с 13 декабря. Первые официальные точки продаж появились в Советском районе. После чего день за днем базары начали появляться в других районах краевого центра.

20 декабря открытие елочных базаров по всему городу.

Сколько елочных базаров в Красноярске 2021

Новогодние сувениры: хвойные лапки, елочные игрушки и сами деревья можно приобрести официально в 41 точке продаж. В них организовано более 130 торговых точек.

Больше всего елочных базаров в Советском районе Красноярска – 14. Больше всего торговых мест в Октябрьском районе – 40.

Когда закроются елочные базары в Красноярске 2021

Все точки продаж завершают свою работу в канун Нового года – 31 декабря.

Сколько стоит купить новогоднюю елку в Красноярске 2021

Начальная стоимость главного новогоднего символа в Красноярске – от 500 рублей. Максимальный потолок сложно спрогнозировать. Средняя же цена около 2-4 тысяч рублей. Пихты и сосны будут стоить на 1-2 тысячи больше.

Где купить новогоднюю елку в Красноярске 2021-2022: список елочных базаров

Советский район:

- Взлетная, 18;

- Воронова, 33;

- Комсомольский, 16;

- 9 Мая, 14а;

- 9 Мая, 51–55;

- Мате Залки, 5;

- Металлургов, 27/29;

- Металлургов, 53/55;

- Молокова, 3;

- Молокова, 54;

- Новгородская, 3а;

- Октябрьская, 2;

- 60 лет Образования СССР, 7а;

- Тельмана, 25.

Кировский район:

- Западная, 3г;

- Красраб, 88Б;

- Щорса, 31;

- Тимошенкова, 169;

- Транзитная, 34;

- Академика Павлова, 55;

- Академика Павлова, 35;

- Щорса, 46.

Центральный район:

- Шахтеров, 51;

- Диктатуры Пролетариата, 42.

Свердловский район:

- Алеши Тимошенкова, 81а (у времянок);

- Королева, 1а (на парковке);

- Семафорная, 123;

- Александра Матросова, 11;

Октябрьский район:

- Ладо Кецховели, 65а;

- Мирошниченко, 4;

- Новосибирская, 41;

- Норильская, 1д;

- Норильская, 14г;

- Петра Словцова, 12 (у остановки «Поликлиника»);

- Тотмина, 8 – 10;

- Тотмина, 35.

Железнодорожный район:

- Ломоносова, 94;

- Менжинского, 10а;

- Северо-Енисейская, 44.