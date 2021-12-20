Где купить новогоднюю елку в Красноярске 2021-2022: адреса елочных базаров, цены, часы работы
Фото: Мария ЛЕНЦ
Где купить новогоднюю елку в Красноярске 2021-2022 рассказали в городской администрации. Публикуем адреса елочных базаров, график работы и цены на новогодний символ.
Когда открываются елочные базары в Красноярске 2021
Елочные базары начали открываться в Красноярске с 13 декабря. Первые официальные точки продаж появились в Советском районе. После чего день за днем базары начали появляться в других районах краевого центра.
20 декабря открытие елочных базаров по всему городу.
Сколько елочных базаров в Красноярске 2021
Новогодние сувениры: хвойные лапки, елочные игрушки и сами деревья можно приобрести официально в 41 точке продаж. В них организовано более 130 торговых точек.
Больше всего елочных базаров в Советском районе Красноярска – 14. Больше всего торговых мест в Октябрьском районе – 40.
Когда закроются елочные базары в Красноярске 2021
Все точки продаж завершают свою работу в канун Нового года – 31 декабря.
Сколько стоит купить новогоднюю елку в Красноярске 2021
Начальная стоимость главного новогоднего символа в Красноярске – от 500 рублей. Максимальный потолок сложно спрогнозировать. Средняя же цена около 2-4 тысяч рублей. Пихты и сосны будут стоить на 1-2 тысячи больше.
Где купить новогоднюю елку в Красноярске 2021-2022: список елочных базаров
Советский район:
- Взлетная, 18;
- Воронова, 33;
- Комсомольский, 16;
- 9 Мая, 14а;
- 9 Мая, 51–55;
- Мате Залки, 5;
- Металлургов, 27/29;
- Металлургов, 53/55;
- Молокова, 3;
- Молокова, 54;
- Новгородская, 3а;
- Октябрьская, 2;
- 60 лет Образования СССР, 7а;
- Тельмана, 25.
Кировский район:
- Западная, 3г;
- Красраб, 88Б;
- Щорса, 31;
- Тимошенкова, 169;
- Транзитная, 34;
- Академика Павлова, 55;
- Академика Павлова, 35;
- Щорса, 46.
Центральный район:
- Шахтеров, 51;
- Диктатуры Пролетариата, 42.
Свердловский район:
- Алеши Тимошенкова, 81а (у времянок);
- Королева, 1а (на парковке);
- Семафорная, 123;
- Александра Матросова, 11;
Октябрьский район:
- Ладо Кецховели, 65а;
- Мирошниченко, 4;
- Новосибирская, 41;
- Норильская, 1д;
- Норильская, 14г;
- Петра Словцова, 12 (у остановки «Поликлиника»);
- Тотмина, 8 – 10;
- Тотмина, 35.
Железнодорожный район:
- Ломоносова, 94;
- Менжинского, 10а;
- Северо-Енисейская, 44.