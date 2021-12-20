Красноярцы смогут провезти на борту самолета в новогодние праздники икру, алкоголь и ёлку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В международном аэропорту Красноярска составили памятку для пассажиров, отправляющихся в поездку во время новогодних праздников. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, путешественников пустят на борт самолёта с икрой, алкоголем и даже живой ёлкой, но если все это будет соответствовать правилам перевозки.

С собой можно провезти:

• Алкогольные напитки - до 100 мл в ручной клади, до 5 литров в багаже.

• Жидкости, которые пассажир приобрел в магазинах беспошлинной торговли. Правда с собой нужен чек с датой покупки, соответствующей дню поездки. Ну а сама бутылка с жидкостью должна быть надежно упакована в запечатанный пакет.

• Икру, заготовки и другие консервированные продукты в ёмкостях до 100 мл в ручной клади, и без ограничений в багажном отделении.

• Живые и искусственные ёлки, которые соответствуют весу и габариту багажа или ручной клади.

• Гирлянды.

Сотрудники аэропорта подчеркивают, что вся алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в обязательном порядке должна иметь акцизную марку. Поэтому дедушкин самогон и бабушкино домашнее вино придется оставить дома, так как выпить их перед посадкой будет нельзя – пассажиров в алкогольном опьянении могут не пустить на борт.

Категорически запрещено упаковывать в ручную кладь или сдавать в багажное отделение фейерверки, салюты, бенгальские огни, хлопушки и другую пиротехнику. Перевоз таких предметов не безопасен, поэтому лучше с собой их не брать, чтобы потом не лишиться их в аэропорту.

Также специалисты отмечают, что если пассажиры планируют перевозить уже упакованные подарки, то нужно быть готовым к тому, что сотрудники могут попросить предъявить их к досмотру и придется разворачивать всю красивую обертку.

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