Красноярского дрифтера могут лишить прав на 6 месяцев за «шоу» с опасными маневрами на Ленина

Фото: Скриншот видео ГИБДД и ЧП Красноярск

Красноярского любителя уйти в занос на дорогах города могут лишить прав на 6 месяцев – дрифтер на «Тойоте», устроивший «шоу» на Ленина, попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения, запись с которой была передана сотрудникам ГИБДД. Как сообщают в ведомстве, водителем дрифтовавшей иномарки в центре Красноярска оказался 26-летний горожанин.

На кадрах видно, как водитель, подъехав к перекрестку, останавливается на запрещающий сигнал светофора, а через мгновение специальнро вводит свой автомобиль в занос, выезжая на встречку и за «стоп-линию». Заканчивается «шоу» неудачным разворотом, в результате которого водитель оторвал задний бампер своего автомобиля, зацепившись за стойку пешеходного ограждения.

Сотрудники ГИБДД довольно скоро установили личность дрифтера – им оказался 26-летний автолюбитель. Парня вызвали в полк ДПС и провели профилактическую беседу о недопустимости подобных поступков. Свою вину молодой человек полностью признал.

После «шоу» на Ленина, в отношении водителя составлено несколько административных материалов за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов может составить около 9000 рублей. Также, по решению судьи, решению судьи, за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, водителя могут лишить права управления на срок от 4 до 6 месяцев.