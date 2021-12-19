В Якутии из-за аварии на ЛЭП без света остался каждый двенадцатый житель республики Фото: Рушан КАЮМОВ

Поздно вечером 18 декабря в Якутии произошла авария на ЛЭП, в результате которой света лишились 78 521 человек в 83 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Авария случилась в 51 километре от села Майя – на линии «Майя-Чурапча». Причина – натяжение провода и касание траверсов на 221 и 222 опорах. На место выехали энергетики, но восстановительные работы осложняются сложными погодными условиями, а также отсутствием связи. Сейчас на месте ЧП около -50 градусов:

- К сожалению, из-за удаленности и большого покрова снега энергетики не доехали. Сейчас место обнаружено в 51 км от села Майя, но причина не устранена. Ситуация усложняется отрицательными температурами, которые требуют времени для отогрева техники. Есть замечания по работе Ростелекома и сотовых операторов, из-за чего в некоторых поселках не было связи, - заявил вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников

В общей сложности без света остаются 83 населенных пункта, 17,5 тысяч домов и 78 521 человек (24 535 детей). На местах работают дизельные генераторы, топлива достаточно, чтобы переждать до ликвидации аварии. Хотя в некоторых селах, оставшихся без света, генераторы сбоили, но энергетики быстро устраняли неполадки.

Отметим, что общее население Якутии недотягивает до миллиона человек, таким образом, электричества лишился каждый двенадцатый местный житель. Под отключение попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы.

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