В январе 2022 года в Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в январе 2022 года в Красноярском крае ожидается новая волна коронавируса. Об этом «Енисею» рассказал главврач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин.

По словам Корчагина, четвертая волна медленно, но идет на спад. Отличие нынешней волны от предыдущей в том, что сейчас возросло число пациентов с тяжелым течением болезни. Все дело в сезонных респираторных вирусах, которые добавились к ковиду. При этом в третью волну количество больных, поступивших в стационары, было выше.

Несмотря на то, что четвертая волна коронавируса еще закончилась, появился прогноз на пятую. По мнению Егора Корчагина, она начнется уже в январе 2022 года:

- В новогодние праздники сильного увеличения числа больных ковидом быть не должно. Если на каникулах люди будут меньше бывать в общественных местах и посещать корпоративы, то пятая волна начнётся в конце января. Если нет, то уже в середине месяца, - заявил врач.