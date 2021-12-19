Погода в Красноярске на третью неделю декабря 2021: похолодание, снег, облачность

Красноярцев ждет снежная рабочая неделя с похолоданием до -22 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На новой неделе в Красноярск придут похолодание до -22 градусов и снегопад. Как передает GISMETEO, ожидается снегопад и облачность.

Начнет холодать с понедельника, 20 декабря. Днем ожидается около -16 градусов, снегопад и облачность. Сила ветра составит 3-7 метров в секунду. Ночью же похолодает до -22 градусов.

Во вторник дневная температура составит -20 градуса. Снегопад продолжится, а ветер стихнет до 3-6 метров в секунду. Ночью температура опустится до тех же самых -22 градусов. В среду погода кардинально не изменится – днем -19, ночью – до -22 градусов и небольшой снегопад.

В четверг снегопад закончится, будет солнечно и морозно – до -19 днем. Ветер усилится до 4-7 м/с. Ночная температура ожидается в пределах -22 градусов. В пятницу днем потеплеет до -17, будет солнечно и без осадков. Ночью похолодает до -21 градуса.