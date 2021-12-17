Погода в Красноярске на выходные 18-19 декабря 2021: потепление, снегопад и усиление ветра

В Красноярске на грядущих выходных потеплеет до -1 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных 18-19 декабря 2021 года в Красноярске ожидается потепление до -1 градуса. Как сообщает Гидрометцентр, вместе с повышением температуры придет снегопад.

Суббота ожидается самым теплым днем выходных. Днем ожидается до -1 градуса и снегопад. Ветер усилится до 4-8 метров в секунду. Ночью же похолодает до -9 градусов, снегопад усилится, а вот ветер, напротив, ослабнет почти до штиля. Атмосферное давление – 731-732 мм рт. ст.

В воскресенье днем похолодает -7 градусов днем. Будет пасмурно и снежно. Ветер ослабнет до 2-6 метров в секунду. Ночью же резко похолодает до -21 градуса, а снегопад усилится.