Легендарный самолет «Дуглас С-47» отправили на реставрацию из Красноярска в Новосибирск. Фото: мэрия Красноярск

Самолет «Дуглас-47» отправили из Красноярска в Новосибирск на реконструкцию. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, легендарное воздушное судно хранилось в краевом отделении Русского географического общества с 2016 года.

Фото: мэрия Красноярск

За 5 лет сотрудники общества провели очистку, дезактивацию, сортировку обломков самолета, а также составили техзадание и план реставрации. В качестве партнера была выбрана новосибирская компания «Геликоптер», которая имеет опыт работы с раритетной авиатехникой. Так, ожидается, что на реставрацию самолета уйдет около 2-х лет.

В мэрии уверяют, что после реставрации самолет вернут в Красноярск. Он будет храниться в парке-музее освоения Севера на острове Молокова.

Фото: мэрия Красноярск

Напомним, что в 1947 году «Дуглас» аварийно сел на Таймыре в 180 километрах от поселка Волочанка. Командир воздушного судна Максим Тюриков спас всех пассажиров. Однако летчик вместе с частью экипажа погибли – они отправились искать помощь. Люди три недели выживали в условиях Крайнего Севера. В итоге было спасено 22 человека. Самолет же оставили в тундре на 69 лет.

Лишь в 2016 году была проведена операция по эвакуации «Дугласа» под предводительством председателя краевого отделения РГО Игоря Спириденко. В итоге основная часть самолета была доставлена в Красноярск, а в 2017 году эвакуировали крылья воздушного судна.

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