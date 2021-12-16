Яков Яланский: Растет спрос на уникальные фасады

Комбинат «Волна» Фото: ИВАНОВА Диана

И графит, и перламутр

Время серых и скучных многоэтажек постепенно уходит в прошлое. Современные фасады разнообразны не только по цвету – яркие желтые, синие, красные, но даже по текстуре – дерево, камень. На красноярском комбинате «Волна» выпускают различные варианты для облицовки домов: фасадные плиты «Виколор» с несколькими видами покрытий, плиты «Красстоун» с защитно-декоративным покрытием из натуральной каменной крошки и фиброцементный сайдинг «Берген» для малоэтажного строительства.

Образцы продукции комбината Фото: ИВАНОВА Диана

– Спрос на фасады с уникальным покрытием постоянно растет, и потребители из многих регионов интересуются именно такой продукцией, – отметил на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский. – В этом году мы выпустили первые опытные образцы фасадных плит «Виколор» с покрытиями «перламутр» и «металлик». Сейчас образцы проходят испытания на воздействие различных внешних факторов. Наша задача – добиться того, чтобы продукция с защитно-декоративным покрытием сохраняла свой цвет и прочие декоративные свойства не менее 12 лет. Планируем в 2022 году начать реализацию фасадных плит «Виколор-Металлик».

Яков Яланский Фото: ИВАНОВА Диана

В ассортименте комбината – более 40 наименований продукции. Кроме фасадных изделий, это плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины, кровельные листы, разного диаметра напорные и безнапорные трубы, кровельный материал «Волнаколор». В 2021 году на комбинате успешно запустили в производство еще одну новинку – кровельные листы «Волнаколор» в цвете «графит». За 11 месяцев текущего года комбинат «Волна» реализовал 7,8 млн кв. м продукции – на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года (6,6 млн кв. м). До конца 2021-го предприятие отгрузит потребителям 8,1 млн кв. м хризотилцементных изделий.

В цехе комбината Фото: ИВАНОВА Диана

Стабильность и качество

Производство на предприятии непрерывно и полностью автоматизировано. Продукция изготавливается на современном австрийском оборудовании. Строгий контроль качества проводится на каждом этапе производственного процесса. На модернизацию комбината «Волна» холдинг «Сибирский цемент» выделил в 2021 году 97,7 млн рублей. На ремонты и техническое обслуживание оборудования комбината направлено 72,8 млн рублей. Так, была куплена компрессорная установка для участка нанесения покрытий, ее применение позволит избежать простоев технологического оборудования, повысит качество выпускаемой продукции. Также для повышения качества продукции установлен новый форматный барабан на плоскую листоформовочную машину и сетчатый цилиндр. В следующем году в модернизацию комбината компания «Сибирский цемент» планирует вложить 453,8 млн рублей. Холдинг намерен приобрести итальянскую технологическую линию Cefla для нанесения защитно-декоративного покрытия на фасадные плиты, калибровочно-шлифовальный станок с аспирацией и автоматизированной системой процесса загрузки и выгрузки продукции, угловой форматно-раскроечный центр с ЧПУ и аспирационной установкой.

На производстве Фото: ИВАНОВА Диана

– Комбинат успешно отработал «высокий» строительный сезон 2021 года. Сложная экономическая ситуация в стране и жесткая конкуренция на строительном рынке не помешали нам увеличить объемы реализации практически всех видов продукции, – подчеркнул Яков Яланский. – Прирост +40 % продемонстрировала продукция «Виколор» и «Волнаколор» за счет развития продаж во всех регионах России и в Казахстане. Мы снабжаем потребителей надежными и безопасными хризотилцементными изделиями, гарантируя их стабильно высокое качество.

КОНКРЕТНО

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») – одно из старейших предприятий Красноярского края. Комбинат входит в тройку предприятий-лидеров России по объемам производства и реализации хризотилцементных листов. По производству труб и муфт – на четвертом месте в стране. Мощность предприятия позволяет производить в год 11,5 млн кв. м кровли, 3,4 млн кв. м плоских листов, 687 км условных труб. Более 70% продукции комбината реализуется в России: кровельные листы поставляются в основном в регионы СФО, фасадные материалы особенно востребованы ЦФО.