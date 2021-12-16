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Общество16 декабря 2021 1:49

Население Красноярска увеличилось до 1,2 миллионов человек

Подведены предварительные итоги переписи населения
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Население Красноярска увеличилось до 1,2 миллионов человек

Население Красноярска увеличилось до 1,2 миллионов человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

По результатам Всероссийской переписи, население Красноярска с августа 2021 года увеличилось на 150 тысяч и составило 1 миллион 240 тысяч человек. Зампред краевого правительства Сергей Верещагин заявил, что анализ данных продолжается.

В общей сложности во всем Красноярском крае по итогам переписи проживает 2 миллиона 968 тысяч 382 человека. На 1 августа 2021 в регионе проживало 2 миллиона 848 тысяч 731 человек. А по сравнению с прошлой переписью, населения Красноярского края увеличилось на 4%. Основную роль в этом сыграла межрегиональная миграция.

Напомним, что основной этап переписи прошел с 15 октября до 14 ноября 2021 года. Однако в отдаленных и труднодоступных районах края перепись проходила в январе 2021 года.

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