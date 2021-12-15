В Заксобрании Красноярского края думают о спасении ледовых горок

В Заксобрании Красноярского края составили план по спасению ледовых горок Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты краевого парламента обсудили план по спасению ледовых горок. Как сообщают в пресс-службе Заксобрания, теперь горки необходимо строить и сертифицировать по ГОСТам.

Нормы по ледовым горкам стали обязательными к исполнению на федеральном уровне еще в 2019 году. В 2021 году с исполнением новых правил возникли первые проблемы. Так, в Назарове пришлось снести ледовую горку, возведенную не по ГОСТу. Это вызвало серьезный резонанс.

По правилам ступеньки горки должны быть не менее 24 сантиметров, их необходимо оборудовать перилами и бортиками. Кроме того, изготовители должны составить инструкцию по эксплуатации. А горки высотой более 40 сантиметров приравнены к аттракционам, что обязывает к сертификации объекта. При изготовлении горки теперь необходимо использовать только питьевую воду, так как дети могут попробовать ее на вкус.

Проблемы с горками возникли и в других муниципалитетах. Так, глава Зеленогорска Михаил Сперанский заявил, что этой зимой городские власти решили искать альтернативы. Как раз из-за новых правил, которые оказались невыполнимыми:

- Прикинув сроки оформления деклараций, постановки на учет, поняли, в Новый год открыть горки не сможем. Запретить кататься на них детям — нереально. Закупаем в этом году деревянные. Но люди ими недовольны, вообще раньше у нас было 10 снежных горок, а сейчас всего 3-4 штуки поставим из деревьев, - сказал Сперанский.

В итоге парламентарии составили план по спасению ледовых горок, состоящий из трех пунктов:

- Аккредитация организаций и специалистов, проводящих сертификацию горок, из Красноярска;

- Стимулирование производства качественных деревянных горок предприятиями Красноярского края;

- Необходимо «развести» требования, предъявляемые к муниципальным горкам и небольшим дворовым («народным») конструкциям.

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