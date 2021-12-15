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Происшествия15 декабря 2021 7:57

В Сосновоборске разыскивают мужчину, надругавшегося над 9-летней девочкой

Следователи завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Фоторобот подозреваемого. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Фоторобот подозреваемого. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Сосновоборске Красноярского края разыскивается мужчина, которого подозревают в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

Следователи составили фоторобот на основании рассказа пострадавшей девочки. В СК обещают полную конфиденциальность для тех, кто узнал мужчину. В пресс-службе следкома сообщили, что мужчина напал на девочку на улице, однако подробности не сообщаются в интересах следствия.

- Следователи СК обращаются к жителям Красноярского края с просьбой оказания помощи в установлении личности и розыске подозреваемого. Если вы обладаете информацией о лице, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на фотороботе, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227-06-45 или 102, - сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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