Цифры и факты

Досмотр цветов в аэропорту

Ветеринарный надзор

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю за 10 месяцев 2021 года в области ветеринарного надзора по результатам исследований, анализа государственных информационных систем прекращено действие 57 деклараций о соответствии требованиям технических регламентов на мясную и молочную продукцию.

При проведении пищевого мониторинга на исследование направлено 433 пробы пищевой продукции, из которых 31 проба не соответствовала требованиям безопасности.

В результате мониторинга ФГИС «Меркурий» специалистами управления Россельхознадзора выявлено 1083 нарушения при ветеринарной сертификации продукции. Аннулированы 154 фантомные площадки, отсутствующие по месту регистрации, с которых осуществлялся незаконный оборот продукции.

В сфере ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте управлением Россельхознадзора проконтролировано более 5 тыс. тонн грузов. Приостановлен оборот около 360 тонн продукции животного происхождения, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям.

Выявлено 30 нарушений при реализации лекарственных средств для ветеринарного применения.

Экспорт молока в Китай

Экспорт продукции из Красноярского края

На экспорт из Красноярского края в Монголию под контролем управления Россельхознадзора направлено 5,06 млн шт. яиц, 48,3 тонны молочной продукции в Китай и 24,3 тонны мороженого в Монголию. 56 тонн меда направлено в Японию.

Регион активно экспортирует зерно и рапс. За 10 месяцев 2021 года управлением Россельхознадзора было проконтролировано 179 тыс. тонн зерна и семян рапса. Основными странами-импортерами зерна и рапса из Красноярского края являются Монголия, Китай, Казахстан, Беларусь, Азербайджан.

Экспорт лесопродукции

Лесопродукция из Красноярского края экспортируется в 52 страны мира. За 10 месяцев 2021 года специалистами Россельхознадзора проконтролировано более 5 млн кубометров древесины для экспорта.

Монтиторинг полей рапса для экспорта в Китай

При проведении федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на оптовых рынках города Красноярска за 10 месяцев 2021 года досмотрено около 10 тысяч тонн продукции - виноград, яблоки, слива, хурма, персики, арбузы, дыни и прочее. Фрукты ввезены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Выявлено 43 случая ввоза на рынки Красноярска партий фруктов, зараженных карантинными вредителями – калифорнийской щитовкой, восточной плодожоркой и томатной молью, общим весом 279 тонн.

Государственный земельный надзор

Управлением за 11 месяцев 2021 года проконтролировано соблюдение требований земельного законодательства РФ в области использования охраны земель сельскохозяйственного назначения на площади около 56 тыс. га. Выявлены нарушения на площади 26,6 тыс. га земель, предназначенных для сельскохозяйственного производства. В том числе выявлено: 26,4 тыс. га неиспользованных, зарастающих сорной, частично дикорастущей растительностью сельскохозяйственных угодий; 35 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и отходов лесопиления на площади 42,9 га; 4 карьерные выемки площадью 22 га.

Нарушения земельного законодательства устранены на площади более 5,6 тыс. га, в том числе вовлечено в сельскохозяйственный оборот 5,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, ликвидирована 31 свалка, рекультивирован земельный участок, нарушенный карьерной выемкой, всего на площади 6,4 га нарушенные земли приведены в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственных целях.

С начала осуществления полномочий в сфере контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами (с июля 2021 года) управлением выявлены нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов на площади более 5 тыс. га, в том числе применение пестицидов, не разрешенных на территории РФ, нарушение норм (доз) внесения агрохимикатов.

Фитосанитарный контроль при ввозе фруктов

Качество, безопасность зерна и семеноводство

С начала 2021 года специалисты управления Россельхознадзора выявили 63 факта недостоверного декларирования зерна. По предписаниям управления Россельхознадзора прекращено 127 деклараций о соответствии на зерно.

Специалистами управления Россельхознадзора в 2021 году проконтролировано более 6 тысяч партий (более 138 тысяч пакетов) семян овощных и цветочных культур и более 17 тысяч шт. саженцев плодово-ягодных культур. Выявлено 310 партий (2680 пакетов) семян, не включенных в государственный реестр селекционных достижений более 15,5 тысячи шт. саженцев, реализуемых с нарушениями.

Подготовила Наталья Трешина

Фото предоставлено управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю