Первый сезон красноярской «Лиги знаний» оказался успешным. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В сентябре в Красноярске стартовал проект под названием «Лига знаний». Интригующее на первый взгляд событие положило начало циклу творческих встреч с интересными и выдающимися людьми, деятелями культуры, науки, искусства. Каждая такая встреча проходила при полном аншлаге, а те, кому повезло попасть на них, делились впечатлениями: «Это было действительно круто». И поясняли: в живом общении со спикерами они получали действительно новые знания и эмоции, которые не найдешь в заочном формате или интернет-пространстве.

Автор и организатор «Лиги знаний» – небезызвестный красноярец Юрий Подопригора. Весной 2018 года он решил создать некий формат встреч для тех, что увлекается историей и путешествиями и назвал его «Лигой странников». Довольно быстро сформировалось сообщество творческих, заинтересованных в развитии и содержательном общении красноярцев.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Из первого проекта родились «Лига делового чтения» и «Лига личностного роста». А затем пришла идея «Лиги знаний». К слову, в Норильске есть аналог под названием «Обогатительная фабрика» - неформальный и увлекательный клуб для взрослых, который успешно совмещает образование и развлечение, приятное с полезным. Партнером и «Лиги знаний», и «Обогатительной фабрики» стала компания «Норникель».

- Изначально для нас была важна идея формирования интеллектуального сообщества, в связи с чем мы решили проводить в Красноярске живые встречи людей, готовых обмениваться историями своих путешествий, делиться мыслями и опытом. Но так получилось, что нашелся надежный партнер, в свете чего «Лига странников» перешла на совершенно иной уровень. Этой осенью к нам приезжали писательница Татьяна Толстая, врач и йоготерапевт Сергей Агапкин, выдающийся переводчик, полиглот Дмитрий Петров и другие люди, которые задали тон всем нашим событиям, и эту планку уже нельзя снижать, - прокомментировал итоги первого сезона «Лиги знаний» Юрий Подопригора.

К списку спикеров добавим основателя Грамоты.ру филолога Владимира Пахомова, футбольного комментаторп, переводчика и путешественника Георгия Черданцева. Обратите внимание: попасть на встречи «Лиги знаний» могли все желающие. Требовалось только пройти онлайн-регистрацию, и это понятно: интерес большой, желающих много, а количество мест ограниченное. Причем вход – бесплатный.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Я слежу за «Лигой странников» с самого зарождения этого проекта. Одно из событий, на котором я присутствовал, - встреча с Сергеем Агапкиным. Я заочно много слышал о его деятельности, но могу сказать, что живое общение с интересным человеком позволяет получить гораздо больше эмоций. А когда есть люди, заинтересованные в знаниях, и есть спикер, который понимает, что перед ним увлеченная аудитория, то создается совершенно особая энергетика. Для меня этот проект интересен также тем, что красноярцы благодаря ему получают возможность участвовать в действительно интересных событиях и ощущать, что город живет, развивается. Поэтому полагаю, что и сам проект, и его поддержка со стороны таких крупных партнеров, как компания «Норникель», очень важны, - поделился гость и участник проектов «Лиги», депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

Теперь анонс на предновогодний подарок - ежегодный фестиваль, который в этот раз пройдет под тематикой путешествий и творчества. В программе – мастер-классы по фото- и видеомастерству, лекции о тревел-документалистике, сторителлинге и многое другое. Также в день фестиваля состоится подведение итогов конкурса от «Лиги странников». В течение нескольких недель путешественники из Красноярска и не только отправляли на него фотоснимки и видеоролики из поездок в разные города и страны. Всего набралось более 700 работ, в том числе 680 фото и 50 видео. Теперь предстоит определить лучшие из них и вручить авторам заслуженные призы.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Фестиваль пройдет 19 декабря в пространстве «Гагарин» (находится на Маерчака, 7г). Участие бесплатное, необходима, как мы уже сказали, регистрация. Для пропуска на мероприятие потребуется QR-код.

Организаторы «Лиги знаний» поделились планами и на предстоящий год. Встречи с известными персонами и специалистами в разных областях продолжатся. К слову, многие из них с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях, поскольку сами получают от этого положительный посыл для своего творчества. В перспективе организаторы планируют экспериментировать с форматами – сделать не только лекции, но и совместные выезды, походы, а может быть даже посиделки у костра.

Также на 2022 год запланированы встречи в рамках «Лиги личностного роста». Одна из них будет посвящена единству и борьбе эзотерики и психологии. «Лига делового чтения» организует лекцию, на которой гостям будет предложено посмотреть на историю Сибири с нестандартной точки зрения. Кроме этого, в классическом формате пройдут встречи «Лиги странников».

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