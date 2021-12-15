Аграрное образование: акцент на развитие

И учеба, и практика. Фото: минсельхоз края

Предварительные итоги и перспективы развития российского аграрного образования в начале декабря обсудили на Всероссийском совещании с ректорами подведомственных Минсельхозу РФ вузов.

Система функционирует на «отлично»

Система современного аграрного образования – это 54 высших учебных заведения, подведомственных Минсельхозу РФ, где на сегодня обучается более 300 тыс. человек. Этот показатель является подтверждением востребованности отраслевых специальностей.

– Необходимо постоянно создавать на рынке образовательных услуг конкурентные преимущества наших вузов. А это, в первую очередь, соответствие образовательных программ запросам времени, грамотно выстроенная производственная практика, необходимый уровень материально-технического оснащения, внедрение современных технологий и, конечно, высокий уровень научной базы и профессионализм преподавательского состава, – подчеркнул министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

В настоящее время высока востребованность дистанционного формата, повышающего безопасность студентов и преподавателей в условиях пандемии. Без сбоев проходят и обучение, и сдача экзаменов. Также текущая ситуация не сказалась на приеме первокурсников. В 2021 году в аграрные вузы зачислено более 81 тыс. человек, что больше показателя прошлого года.

В 2022 году на аграрное образование потратят 31,2 млрд рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В приоритете – инновации

Большое внимание уделяется развитию материально-технической базы образовательных организаций. Даже несмотря на ограниченность бюджетных средств, финансирование вузов сохраняется на высоком уровне. В текущем году предусмотрено около 30 млрд рублей. Акцент сделан, в частности, на выполнение научно-исследовательских работ. В 2022 году бюджетом предусмотрено 31,2 млрд рублей. Ряд аграрных вузов включен в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», которая предполагает масштабную инновационную трансформацию системы образования и дополнительные объемы господдержки. Образовательные организации реализуют проекты в области селекции и семеноводства, регистрируют новые сорта и гибриды сельхозкультур, создают технические средства, технологии и рекомендации для ведения производства. При этом работа строится на постоянном взаимодействии с аграрным бизнесом, который выступает заказчиком прогрессивных разработок.

А в это время

Студенческие отряды Красноярского ГАУ взяли сразу пять наград

Красноярский аграрный университет в этом году завоевал золотые, серебряные и бронзовую медали на Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов вузов Минсельхоза РФ. В отборе участвовало более 40 образовательных организаций.

– С каждым годом штаб студенческих отрядов Красноярского аграрного университета ставит перед собой амбициозные цели. Я искренне горжусь своими бойцами, которые проводят большую производственную работу, а также заинтересованы в трудовом воспитании молодежи, – отметил Владимир Шапов, начальник штаба студенческих отрядов Красноярского ГАУ.

КСТАТИ

Выпускников ждут везде

В отличие от вузов, которые не испытывают дефицита в студентах, сельхозпредприятия края по-прежнему ощущают острый кадровый голод.

– Несмотря на то что мы предлагаем очень выгодные условия для работы и проживания, на село молодежь не торопится, – рассказывает Владимир Жандоров, руководитель СПСК «Тальский» Ирбейского района. – Нам требуется весь спектр работников – от механизатора до юриста и экономиста. Мы рассматриваем молодых специалистов без опыта работы, гарантируем зарплату от 40 тысяч, обеспечиваем благоустроенным жильем, которое через 10 лет передается в собственность безвозмездно.