Как выбрать хлеб и молоко: советует Роспотребназдор

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но если раньше все было просто – хлеб отличался только сортом муки, а молоко - тем, какая корова его дала, то сейчас во множестве сортов этих самых распространенных продуктов тоже нужно уметь разбираться.

Хлеб

За счет потребления хлеба человек почти наполовину удовлетворяет потребность организма в углеводах, на треть - в белках растительного происхождения, а хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки практически полностью удовлетворяет потребность организма в пищевых волокнах и витаминах группы В. Пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью и содержанием витаминов, минеральных веществ и аминокислот. Содержание витаминов в хлебе зависит от их содержания в муке. Зерно пшеницы и ржи, а значит, и мука, лишены витаминов A, C и D. Чем беднее мука отрубями и частичками зародыша зерна, тем меньше в ней витаминов группы В и токоферолов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- приобретайте хлебобулочные изделия только в стационарных организациях торговли,

- внимательно читайте этикетку на упаковке - обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции;

- отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённых витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такая продукция восполняет от 20 до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах;

- не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность;

- не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре.

Молоко

Молоко и молочные продукты относятся к продуктам с высокими показателями пищевой ценности. Они содержат значительное количество незаменимых нутриентов, обладают высокой переваримостью и усвояемостью. Но! Употребление молока и молочной продукции ненадлежащего качества может стать причиной возникновения целого ряда заболеваний. В первую очередь – острых кишечных инфекций, так как молоко и молочные продукты относятся к скоропортящейся продукции и являются благоприятной средой для быстрого размножения болезнетворных микроорганизмов.

При выборе молока:

- покупайте молоко и молочные продукты в установленных местах, при наличии холодильного оборудования, информации о продукции и ее изготовителе;

- соблюдайте условия хранения и сроки годности молока и молочной продукции, установленные ее изготовителем;

- предпочтение следует отдавать молоку и молочной продукции в промышленной упаковке. При этом упаковка не должна быть вздутой или поврежденной, а тем более открытой;

- вскрытая упаковка должна храниться в соответствии с условиями хранения, указанными производителем на этикетке. Даже если молоко не изменилось, употреблять его не следует.

КСТАТИ

Взрослому здоровому человеку рекомендуется ежедневно 150-200 граммов хлеба, 2 стакана молока и жидких кисломолочных продуктов, ломтик сыра (20г), порция сливочного масла (12г) и 30 г творога (одна стандартная пачка в неделю).