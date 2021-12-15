Ольга Солдатова: Своя продукция и качественнее, и полезнее

Сейчас в хозяйстве 120 голов крупного рогатого скота. Фото предоставлено героиней публикации

Шаг за шагом

Ольга Владимировна Солдатова 15 лет отработала бухгалтером в сельской администрации, помогала местным фермерам и предпринимателям составлять финансовые отчеты. Признается, что все успевала делать – и работать, и ухаживать за своим хозяйством.

– Всю жизнь жили в деревне, держали большое личное подсобное хозяйство – 7-8 голов крупного рогатого скота, несколько свиней. Вставала в 5-6 утра – сначала уход за животными, а потом в сельсовет. Оба сына тоже занимаются сельским хозяйством, – рассказывает Ольга Солдатова.

Ольга Солдатова. Фото предоставлено героиней публикации

Когда началась грантовая поддержка фермеров, семья решила принять участие в конкурсном отборе. И в 2012 году получили от государства 1 млн рублей: купили еще несколько коров, трактор.

– Хозяйство постепенно росло, развивалось, – продолжает фермер. – Когда только начинали заниматься фермерством, планы были менее масштабные, так широко не замахивались. И все же достигли гораздо большего, чем планировали. Сейчас в хозяйстве 120 голов крупного рогатого скота, плюс сеем зерновые на площади 800 гектаров. Урожай в основном идет на корм животным, излишки на продажу.

Мечты о молочном заводе

Еще в 2009 году Ольга Владимировна собрала коллег-фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственный кооператив «Удача».

– В кооперативе 17 участников, у девяти есть дойные стада, хозяйства растут. Конечно, назрела проблема, куда сдавать молоко. Большим заводам мы были не очень интересны. Мечтали создать свой молочный цех, но чтобы построить, купить все за свои деньги – даже не думали о таком. А как узнали о грантовой поддержке на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов, сразу решили собирать документы.

В 2020 году СПКК «Удача» получил грант 12 млн рублей на организацию перерабатывающего предприятия мощностью до 1,5 тыс. тонн в сутки. На запуск завода ушел примерно год: построили отдельное здание для молочного цеха, оборудование привезли из Ижевска. Здесь есть пастеризационная установка для пастеризации молока, гомогенизатор – чтобы придать молоку однородную консистенцию, маслобойка.

В цехе молочного завода. Фото предоставлено героиней публикации

Наше, унерское

С октября 2021 года завод начал поставлять свою продукцию – молоко, кефир, творог, сметану, масло – в местные магазины и даже в соседний Рыбинский район, в поселок Саянский.

– Скажу честно, на каждом этапе реализации этого проекта возникало чувство неуверенности, – делится Ольга Солдатова. – Сначала не верилось, что можно построить завод. Помогла господдержка. А когда выпустили первую продукцию, возникло опасение – а вдруг затеряемся среди других производителей, рынок-то перенасыщен, у покупателя выбор огромный. Но у нас есть свои преимущества – ассортимент, все натуральное, полезное, качественное, без заменителей, с небольшим сроком годности. Проводили дегустацию, и люди распробовали, спрашивают в магазинах именно нашу продукцию. Над брендом долго не думали – унерское молоко, унерская сметана… Хочется, чтобы наша продукция поступала в школы, детские сады района, чтобы детишки ели натуральное, произведенное на родной земле. Но пока районные садики не стремятся с нами работать, а вот детский сад из поселка Саянский уже обратился к нам.

На вопрос «а можно ли найти унерскую молочную продукцию в Красноярске?» Ольга Солдатова со смехом отвечает – нет, так далеко пока не заглядывали. И тут же становится серьезной: «Хотя… Недавно поступило предложение от железной дороги. Ведем переговоры, возможно, с нового года будем поставлять нашу продукцию в их столовые».