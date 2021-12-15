Бизнес на старте

Фото: Мария ЛЕНЦ

Минимальные затраты – солидные возможности

Финансовая поддержка бизнеса АПК – одна из приоритетных задач государства, причем речь идет не о крупных предприятиях, а о фермерских хозяйствах, которые встают на ноги, имеют хорошие перспективы и уже успели зарекомендовать себя на рынке.

Не секрет, что заниматься сельским хозяйством в Сибири хлопотно, рисково, и поэтому далеко не все предприниматели отваживаются вкладывать свои кровные в развитие агробизнеса. Тем не менее именно благодаря селу существует продовольствие города, и чем больше фермерских хозяйств выходит на рынок, тем больше здоровая конкуренция, от которой выигрывают производители, а также качественные и натуральные продукты, от которых выигрывают, в свою очередь, потребители.

Так, в этом году 15 фермеров Красноярского края получили поддержку на создание и развитие бизнеса в сельской местности благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общая сумма государственной помощи из федерального и краевого бюджетов составила 60 млн рублей. Гранты агробизнесмены направят на разведение мясного крупного рогатого скота, овощеводство открытого грунта, производство зерна и рапса:

– Невозвратные деньги на старт бизнеса – хорошая возможность для самореализации в сельской местности, – считает Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли. – Поэтому направление поддержки пользуется в крае большим спросом. В этом году на конкурс поступило 55 заявок из 25 территорий региона. Комиссия отобрала 15 наиболее перспективных проектов. Три из них – от ирбейских фермеров, по два – от агробизнесменов из Ермаковского и Рыбинского районов. Конкурс также прошли проекты из Минусинского, Каратузского, Идринского, Шушенского, Балахтинского, Тасеевского, Большеулуйского и Ачинского районов.

Сельские предприниматели могут получить до 5 млн рублей на мясное и молочное животноводство, до 3 млн рублей – на другие сельхознаправления. Дополнительный миллион рублей к 5- или 3-милионной поддержке выделяется, если фермер, являющийся пайщиком сельхозкооператива, отдает часть средств на формирование его неделимого фонда. Конкурсантам нужно вложить в проект только 10% собственных средств. Таким образом, с минимальными собственными затратами у фермеров появляются солидные финансовые возможности, где гарантом выступает государство.

Виктория Якубенко. Фото: минсельхоз края

Ставка на чеснок

Среди грантополучателей – Виктория Якубенко из деревни Лощинка Рыбинского района. Она выиграла грант на выращивание в открытом грунте овощей. Ставку фермер делает на чеснок. Для укрепления материально-технической базы хозяйства на средства поддержки купит плуг, культиватор-пропольщик и опрыскиватель:

– Более пяти лет выращиваю чеснок на своем приусадебном участке, отлажена технология производства и хранения культуры, - поделилась Виктория Якубенко. – Бизнес на выращивании чеснока – актуальное и перспективное для нашего края направление. А спрос на экологически чистый чеснок местных сортов большой не только в Красноярском крае, но и в соседних регионах.

ВАЖНО

Участвовать в конкурсе могут фермеры, зарегистрировавшие хозяйство в год подачи заявки на отбор, а также те, кто только планирует открыть бизнес на селе. При успешном прохождении конкурса нужно зарегистрировать предпринимательскую деятельность. Израсходовать грант необходимо в течение полутора лет после его получения.