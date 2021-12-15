Россияне предпочитают татарский корт и азовскую чиненку

Фото: минсельхоз РФ

Среди сотен участников жюри конкурса отобрало 24 лучших бренда в восьми номинациях. В середине ноября в Минсельхозе России состоялась торжественная церемония награждения победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания. Кроме членов жюри, победителей определяли и жители России, ведь именно на их вкусовые предпочтения и ориентирован конкурс.

Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, проект позволяет значительно повысить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым создавать условия для дальнейшего развития данного сегмента. Выявление новых региональных брендов и их продвижение с помощью конкурса – это важнейшая часть исполнения поручения президента России.

– При этом его проведение решает целый ряд смежных задач, в том числе: по увеличению объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, созданию новых рабочих мест, развитию экспортного и туристического потенциала регионов нашей страны, и, конечно, способствует популяризации российских брендов, повышению их востребованности у покупателей, – подчеркнул министр.

Благодаря конкурсу потребители узнали такие уникальные бренды, как Азовская чиненка из Ростовской области – традиционное блюдо казаков из сазана со специями, луком, квашеной капустой и икрой, Татарский корт – сушеный творог, который используется в приготовлении различных блюд, Ленинградская пышка – кондитерское изделие из дрожжевого теста. Еще одним открытием стала Алтайчага – напиток на основе экстракта гриба чага из Алтайского края, а также Серпуховская помадка – подмосковная кондитерская продукция со сливочным вкусом с ароматом корицы и миндаля. По словам Дмитрия Патрушева, эти и другие региональные бренды будут увеличивать популярность и востребованность у потребителей.

Красноярские производители также представили свою продукцию на конкурсе и хотя призовых мест не заняли, поучаствовать в нем и помериться силами с достойными соперниками – хороший опыт и возможность определить для себя векторы развития в будущем. Основной закон экономики о том, что спрос рождает предложение, с помощью таких мероприятий особенно понятен и профессионалам-производителям, и потребителям продукции:

– Победа в конкурсе для производителей служит дополнительным стимулом к расширению производства, выходу на федеральный рынок, поиску новых каналов сбыта, а также развитию смежных направлений бизнеса, например, аграрного и гастрономического туризма, популярность которых в последние годы стремительно растет, – заявил Дмитрий Патрушев.

КОНКРЕТНО

Победители в номинации «Вкус природы», в которой представлены продукты питания, не подвергнутые переработке:

1-е место – Ямальская оленина (Ямало-Ненецкий автономный округ);

2-е место – Волгоградские помидоры (Волгоградская область);

3-е место – Романовский ягненок (Ярославская область).

Лучшие бренды в номинации «Гастрономическая находка» (пищевая продукция, подвергнутая переработке):

1-е место – Уральская шишка в шоколаде (Свердловская область);

2-е место – Рыбные консервы Ямала (Ямало-Ненецкий автономный округ);

3-е место – Таволожная моченая морошка (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра).