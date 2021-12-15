20 лет СУЭК. Главный итог - работа по самым высоким российским и мировым стандартам

Андрей Федоров, генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»

Итоги работы красноярских предприятий СУЭК в юбилейный год мы подводим вместе с Андреем Федоровым, генеральным директором АО «СУЭК-Красноярск».

- Андрей Витальевич, давайте начнем с главной производственной цифры - объема добычи угля.

- Если взять последнее десятилетие, объемы добычи достаточно серьезно колеблются и зависят от того, сколько угля потребуется для производства энергии и тепла. Если зима многоснежная, а летом часто идут дожди, то водохранилища на гидростанциях заполнены и загрузка угольной генерации снижается. Если осадков мало, то угольные станции работают больше. Чем теплее зима, тем меньше нужно энергии. И эти колебания бывают очень существенными. Так, в 2019 году мы добыли 31 млн тонн угля, в 2020-м – 25,5 млн тонн, в 2021-м планируем выйти на такой же показатель – 25,5 млн тонн. План же на 2022 год – 32 млн тонн, потому что планирование всегда идет с учетом максимальной нагрузки энергосистемы. Наша основная задача – быть готовыми к этим колебаниям: сохранять коллективы, обеспечивать им достойную заработную плату, поддерживать ресурсы и резервы оборудования, которое позволяет нам оперативно реагировать на рост потребностей энергосистемы и добывать максимальные объемы. Хочу сказать, что СУЭК стабильно справляется с этими задачами, иначе и быть не может. Ведь мы обеспечиваем топливом энергосистемы Красноярского края, Новосибирской области, Алтая, Хакасии, то есть отвечаем за жизнеобеспечение этих регионов. Важно и то, что у нас довольно низкая себестоимость добычи угля. Можно сказать, что сегодня Квт/час, производимый из наших углей, самый дешевый в России.

Фото: предоставлено компанией

- Еще один важный показатель работы – реализация экологической программы. Что сделано для сохранения природы в этом году?

- Экологическая программа – это всегда три кита: вода, воздух и земля. Мы реализуем проекты во всех этих направлениях, и это наша постоянная, ежедневная работа.

Начнем с воды. Чтобы уголь был стабильного качества, нам нужно осушать пласты и сбрасывать карьерные воды на рельеф и в водоемы. И эти воды должны быть очищены должным образом. Очистные сооружения действуют на всех наших предприятиях, однако новые запросы к качеству окружающей среды требуют и новых подходов к проектированию и модернизации систем водоотведения и водоочистки. Поэтому сейчас на всех наших предприятиях планируются либо уже строятся комплексы самых современных очистных сооружений. По Березовскому разрезу такая программа будет завершена весной 2022 года, по Назаровскому разрезу – к концу 2023 года, по Бородинскому – в 2024-м. Инвестиции на весь комплекс мероприятий по водоотведению и водоочистке за этот период - около 5 млрд рублей.

Фото: предоставлено компанией

Что касается земель, здесь мы тоже работаем с заботой о природе, благо что современные технологии это позволяют. То есть уголь вынимается, и отработанное пространство засыпается породами вскрыши, затем восстанавливается рельеф и передается государству с лесонасаждениями либо под пастбища. Таким образом, мы не используем так называемые внешние отвалы, не вовлекаем дополнительно земли в оборот. Кстати, такие технологии используются далеко не везде.

Также у нас есть программы, связанные с минимизацией выбросов в воздух от наших промышленных котельных, которые обеспечивают теплом и горячей водой наши разрезы. Устанавливаем электрофильтры с высоким коэффициентом улавливания загрязняющих частиц, внедряем современное экологичное оборудование. И, конечно, ведем ежедневный мониторинг качества воздуха, для этого есть и оборудование, и специалисты.

- У компании СУЭК есть еще один важный экологический и социальный проект – производство бездымного топлива. Почему вы готовы на высокие затраты и будет ли расширяться производство?

- Технологию получения экологически чистого, бездымного топлива для коммунально-бытовых нужд населения специалисты СУЭК разработали совместно с учеными. Производство бездымного топлива более затратное, нежели просто добыча угля: только в строительство комплекса глубокой переработки на Березовском разрезе СУЭК инвестировала свыше 1 млрд рублей. Тем не менее мы взяли на себя эти расходы, мы продолжаем продажу бездымного брикета по социальной цене, ниже себестоимости. И такие затраты – это наша социальная ответственность и наш вклад в оздоровление экологии Красноярска. Есть запрос на бездымное топливо и в Минусинске, и во многих других малых городах края, где большой частный сектор и зимой складывается неблагоприятная экологическая обстановка. Мы ведем такую работу сейчас вместе с Министерством экологии и рационального природопользования. Не исключено, что производство бездымного топлива начнется и в других российских регионах. Активно заинтересовались этим опытом в Бурятии – они намерены у себя в регионе построить такой же комплекс и обеспечивать бездымным топливом жителей Улан-Удэ.

Фото: предоставлено компанией

- Тем, кто незнаком с добычей угля, кажется, что это очень просто: копай и грузи. Так ли это?

- Конечно, это не так. Я не устаю повторять, что сегодняшний шахтер, который работает на открытых горных работах, - это не человек с отбойным молотком, а оператор высокопроизводительной мощной техники. На наших разрезах работают роторные экскаваторы, где системы управления построены на современной электронике, и, соответственно, эксплуатировать такое оборудование могут только высококвалифицированные специалисты. Поражают и размеры нашей техники. Например, экскаватор ЭРШРД-5250 на Березовском разрезе весит более 4,5 тысячи тонн и добывает 5 тысяч тонн угля в час! На том же Березовском разрезе работает уникальный для России конвейер длиной 15 км, с пятью перегрузочными пунктами, большим количеством электрических двигателей и прочих механизмов – и всем этим комплексом управляет один человек! На роторном комплексе SRs(K)-4000, который используется на вскрыше на Назаровском разрезе, в 2020 году введена система так называемого «автокопания», то есть экскаватор отрабатывает забой самостоятельно, а задача машиниста - визуальный контроль. И это только несколько примеров, которые показывают, что у нас работает уникальное эффективное оборудование, которое мы поддерживаем, проводим модернизацию.

- Уже два года Россия живет в новых эпидемиологических условиях. Несомненно, что в прошлом году вы сделали все возможное для безопасности своих сотрудников, но сейчас новый вызов – вакцинация. Как справляетесь с этим?

- Наши предприятия являются стратегическими, они обеспечивают энергетическую безопасность большого региона и должны сохранять стабильную работу при любых обстоятельствах. В прошлом году мы сразу отреагировали на ситуацию и сделали все возможное для защиты сотрудников: одноразовые медицинские маски, антисептические гели и другие средства индивидуальной защиты, системы термоконтроля на проходных, рециркуляторы в кабинетах, санобработка зданий, производственных площадей и транспорта специальными антибактериальными средствами – все это мы продолжаем делать и сейчас. И, конечно, рассчитываем, что вакцинация защитит здоровье наших сотрудников. Около 80% уже сделали прививку.

Фото: предоставлено компанией

- Уходящий 2021 год войдет в историю компании как юбилейный. СУЭК исполнилось 20 лет, это значительный период, и у него тоже есть свои итоги.

- Уже и не хочется вспоминать, с чего мы начинали и в каком состоянии наши краевые предприятия вошли в состав СУЭК. 20 лет назад была практически разрушена единая система управления предприятиями, система снабжения материально-техническими ресурсами, были серьезные долги по налогам, по заработной плате. Сегодня же мы имеем единую систему управления, снабжения, стабильную и достойную оплату труда. Но главное достижение за 20 лет работы под эгидой СУЭК – это то, что мы научились быть лидерами и работать по самым высоким российским и мировым стандартам в части эффективности, безопасности, культуры производства, социального взаимодействия с сотрудниками и регионами.

Я искренне надеюсь, что для наших сотрудников, их семей, всех жителей городов, где работают предприятия СУЭК, юбилейный год стал неординарным, ярким, запоминающимся. По крайней мере, в СУЭК для этого сделали все возможное, только в Красноярском крае было организовано более 400 мероприятий: творческие конкурсы, спортивные соревнования, социальные, благотворительные, экологические проекты. И хотелось бы, чтобы с этим праздничным настроением мы вошли в новогодние праздники и в следующий год.

Наша справка

В Красноярском крае добывается каждая десятая тонна российского угля. Канско-Ачинский бассейн является одним из самых мощных и перспективных не только в стране, но и в мире.

Под эгидой СУЭК разработку месторождений Канско-Ачинского бассейна в регионе ведут три угледобывающих предприятия – разрезы Бородинский имени М.И. Щадова, Назаровский и Березовский.

Фото: предоставлено компанией

СУЭК сегодня является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира. Суммарный объем добычи предприятий СУЭК в последние годы превышает 100 млн тонн. Кроме того, компания – это производитель тепла № 1 и один из главных производителей электроэнергии в Сибири, обеспечивающий свыше 5,5 миллиона потребителей.