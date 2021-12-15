Электросети под контролем беспилотников и тепловизоров

Экстремальные погодные условия, особенно морозы, – настоящее испытание для электросетей и энергообъектов. Сотрудники Хакасского предприятия «Россети ФСК ЕЭС» подготовили магистральные подстанции и ЛЭП к зимним условиям и усилили контроль за объектами энергоснабжения. Компания приобрела современную спецтехнику и приборы, необходимые для надежной работы электросетей республики в максимум нагрузок.

Ремонтная программа 2021 года на Хакасском предприятии магистральных электрических сетей (МЭС) выполнена полностью.

– Своевременно произведен ремонт и замена оборудования на 10 подстанциях класса напряжения 220 – 500 кВ и почти трех тысячах километров линий электропередачи. В это было вложено порядка 200 млн рублей, – рассказал и. о. заместителя директора – главный инженер Хакасского предприятия МЭС Олег Болкунов. – Несмотря на завершение активной фазы ремонтов, мы продолжаем контролировать состояние наших объектов с помощью современной техники и приборов.

Теперь там, где не сможет пройти человек, пролетит беспилотник. Аппарат позволяет вести обследование энергооборудования со скоростью в десятки километров в час или, наоборот, в режиме зависания у необходимой точки. Самое важное – осмотр оборудования без вывода в ремонт линий. Беспилотник также будут использовать при оценке точной площади расчистки и расширения просек ЛЭП и при определении соответствия габаритов электроустановок нормам.

Квадрокоптер поможет энергетикам оценить воздействие природных факторов, определить отклонения состояния проводов и изоляции от допустимых норм. Это более чем актуально в Хакасии, где штормовые ветра и резкие перепады температуры регулярно проверяют энергетиков на скорость реакции и профессионализм.

– Полеты происходят на безопасном расстоянии от опор и проводов, не требуя отключения напряжения. С помощью съемки квадрокоптером мы можем определить состояние элементов опор, обнаружить разрушенные изоляторы и другие повреждения, – пояснил электромонтер Саяногорского линейного участка Хакасского предприятия МЭС Константин Мартьянов.

Также на службу к энергетикам «Россети ФСК ЕЭС» поступил современный тепловизор. С его помощью энергетики могут быстро выявить скрытые повреждения оборудования на энергоообъектах. С учетом нового прибора теперь в арсенале хакасских диагностов семь профессиональных тепловизионных камер. Простым наведением тепловизора на объект можно определить место, характер и степень дефекта. После его обнаружения энергетики сразу предпринимают все меры для скорейшего устранения повреждения, что позволяет сократить объем, срок и стоимость ремонта. Этот метод обследования оборудования помогает выявлять скрытые дефекты без отключения энергообъектов и является наиболее точным и безопасным.