«Скучно жилось мужику»: «зараженный» ВИЧ и туберкулезом житель Тувы плюнул в лицо полицейскому

«Зараженный» ВИЧ и туберкулезом житель Тувы плюнул в лицо полицейскому Фото: Мария ЛЕНЦ

В тувинской столице, городе Кызыле, местный житель напал на полицейского, находящегося при исполнении: оскорбил и унизил, а затем угнал служебный автомобиль. Все это попадает под уголовную статью, за которую гражданину светит несколько лет.

Вечером в дежурную часть поступил звонок: якобы в одном из дворов многоэтажки шумят наркоманы. То ли сами принимают, то ли кого-то насильно заставляют. На место выехал наряд полиции, чтобы разобраться, но нашел на месте пьяного мужчину в гордом одиночестве, который, в общем-то, и не отрицал, что это он звонил в дежурную часть. На него стали оформлять протокол о ложном вызове, сообщает телеграм-канал SHOT.

Дебошир воспользовался моментом и плюнул в лицо одному из сотрудников. И тут же заявил: у него смертельный ВИЧ и туберкулез. И жить ему с таким диагнозом осталось два года.

Полицейский растерялся, вышел из служебной «Нивы», подхватил горсть снега и начал вытирать лицо. А пьяный дебошир воспользовался этим, перелез на водительское сидение (судя по всему, двигатель был включен, а ключи торчали в замке зажигания) и дал по газам. Помятую «Ниву» нашли позже, следами взаимодействия столба и бампера (попросту говоря, угонщик врезался в столб, бросил машину и сбежал).

Но на утро, проспавшись, он сам явился в полицию с повинной и во всем сознался. Извинялся, уверял, что раскаивается. Эту историю сейчас активно обсуждают в социальных сетях. «Скучно жилось мужику, теперь будет время подумать о смысле жизни» - пишут в комментариях.