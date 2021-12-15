Что произошло 14 декабря в Красноярске 2021: задержание кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, уголовное дело по лесным пожарам и новый режим «черного неба» Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что произошло 14 декабря в Красноярске 2021.

Кассирша из Ачинска Анна Григорьева, укравшая 23 миллиона рублей, явилась в полицию

Кассирша банка из Ачинска Анна Григорьева, укравшая из банка 23 миллиона рублей, сама пришла в полицию. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские отрабатывали родственные и дружеские связи Григорьевой. (подробнее)

В Красноярском крае завели уголовное дело об ущербе лесному фонду на 757 миллионов рублей

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о халатности, в результате которой государственному лесному фонду был причинен ущерб в особо крупном размере. Речь идут о сумме более 757 миллионов рублей. (подробнее)

В Красноярске на три дня ввели режим «черного неба»

В Красноярске вновь ввели режим «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся как минимум пару дней. (подробнее)

Выпустил шесть пуль прямо в бане: в Красноярском крае завершено расследование громкого убийства журналиста

В Минусинске завершено расследование убийства главного редактора местной общественно-политической газеты «ТОН М» Дмитрия Попкова. Напомним, что произошло это в мае 2017 года. Попкова нашли в собственной бане, в него выпустили не менее шести пуль из пистолета Макарова. (подробнее)

В Красноярске фиксируются сбои в транспортных приложениях

В Красноярске фиксируются сбои в транспортных приложениях. Так, накануне 13 декабря, пассажиры не могли отследить движение всех троллейбусов и большей части автобусных маршрутов. (подробнее)