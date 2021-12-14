Награды достойным

Фото: Мария ЛЕНЦ

На краевом Дне урожая, который традиционно проходит в декабре после завершения сельхозгода, чествовали победителей трудовых соревнований и предприятия, которые добились наиболее высоких результатов в различных направлениях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Аграриям вручили благодарственные письма Министерства сельского хозяйства России, почетные знаки «Золотой, серебряный и бронзовый колос» за наивысшие достижения в отрасли, знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», а 12 абсолютных победителей трудовых соревнований получили ключи от автомобилей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые предприятия края стали обладателями сразу нескольких наград. Так, АО «Солгон» Ужурского района получило четыре «колоса» – за высокую урожайность зерновых и зернобобовых, успехи в молочном, мясном скотоводстве и свиноводстве. В копилке АО «Искра» Ужурского района награды за урожайность зерновых, рапса, мясное и молочное скотоводство, свиноводство и за активное социально-экономического сотрудничество. У сельхозпредприятия «Дары Малиновки» два «золота» – за высокую урожайность картофеля и овощей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов поблагодарил за профессионализм и самоотверженный труд.

– На Дне урожая мы подводим итоги, ставим перед собой задачи на будущее, обсуждаем приоритеты работы отрасли. Но главное в этот день – чествование лучших людей, тружеников села. Каждый сельскохозяйственный год для жителей села не повторяется, и 2021-й выдался очень непростым. Из-за затяжной, холодной весны посевные работы заканчивали в максимально критические сроки, удорожание кормов для животных вызывало вопросы – как будет работать отрасль животноводства и птицеводства. И все же промежуточные итоги показали, что сибиряки сумели справиться со всей массой проблем, и в итоге вырос хороший, достойный урожай. За всеми высокими показателями стоят конкретные люди, которые трудятся каждый день. То, что вы делаете, сродни подвигу. Искренне и сердечно благодарю вас за ваш труд! – обратился к победителям министр.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор региона Александр Усс наградил лучших специалистов АПК края, вручил передовикам ключи от автомобилей и знаки отличия «За трудовые заслуги». 12 машин – автофургонов, автомобилей Лада Vesta и один грузовик – уже разъехались по районам края. Автомобили лучшим работникам отрасли в крае вручают 13 лет подряд. В числе награжденных – специалисты, показавшие лучшие результаты в намолоте зерна, обработке почвы, надое молока, воспроизводстве крупного рогатого скота, экспорте сельскохозяйственной и пищевой продукции и других направлениях.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Людмила Супрунова – оператор машинного доения в АО «Солгон». Сельским хозяйством она занимается с самого детства: «Еще в школе нас отправляли на практику, лет с 14 доила коров. И получалось! Гордилась, что такая маленькая, а уже умею работать. Так сложилось, что осталась в этой сфере, сначала работала в Назаровском совхозе, потом переехала в Ужурский район, стала работать в «Солгоне». Сейчас условия работы доярок очень хорошие, много чего нового. Например, раньше комбикорм животным давали вручную, а сейчас и корм, и все добавки даем при помощи погрузчиков. Выполнять работу легче. Осваиваем новые технологии, учимся, даже экзамены сдаем». Людмила Супрунова получила в подарок автомобиль за наивысшую молочную продуктивность – всего за девять месяцев доярка надоила 9,56 тыс. кг, в среднем около 33 литров в сутки на фуражную корову.

Еще один победитель – ССПСК «Партнер» Краснотуранского района. Кооператив стал лучшим по охвату деятельностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

– Конечно, рады победе! За 11 лет, а наш кооператив действует с 2010 года, это наша первая большая награда, – говорит председатель Надежда Петрова. – Мы закупаем у личных подсобных хозяйств – членов нашего кооператива – молоко. Очищаем его, охлаждаем и сдаем на переработку на заводы производители-продукции. По нашему району и близлежащим у нас самая высокая цена, которую мы предлагаем сельчанам при сборе молока. Честно признаюсь, не очень верила, что можно где-то поучаствовать и стать победителями, объемы у нас не такие большие, есть и крупнее организации. Не было уверенности, что победим. Как будем использовать выигранный автомобиль (кооператив получил в награду специализированный, изотермический автофургон – прим.ред.), пока не решили, но в хозяйстве точно пригодится.

А вот в фермерском хозяйстве Александра Берегового из Большеулуйского района уже знают, как распорядиться новым авто: «Сотрудники хозяйства счастливы, довольны и очень ждут автомобиль. Тем более совсем недавно обсуждали вопрос, что в хозяйстве нужен новый УАЗик, чтобы можно было рабочих возить и на поля вывезти солярку. Испытываю радостные чувства и эмоции – не ожидал такого поворота событий. Но признаюсь, что мы стремимся к победе и признанию, это приятно и почетно».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поздравляя победителей, Александр Усс подчеркнул, что рекордные показатели по урожайности в первую очередь – заслуга работников отрасли: «Исторически так сложилось, что именно аграрная отрасль является системообразующей для нашего большого региона. Год был действительно сложным. Край завершал посевную практически на флажке из-за затянувшейся весны. Осень была тоже не идеальной. И, тем не менее, все у нас получилось. По урожайности мы снова в лидерах среди сибирских регионов»