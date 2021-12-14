В правительстве России утвердили комплексный план развития Норильска. Фото: Марина Пешкова

14 декабря распоряжением правительства страны утвержден комплексный план социально-экономического развития Норильска. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Утверждение документа – важное событие, благодаря которому реализация плана, предусматривающего масштабное обновление северного города, официально на государственном уровне объявляется приоритетной задачей общероссийского значения. Фактически план был приведен в исполнение еще до подписания в правительстве РФ, однако теперь норильчане могут быть точно уверены, что процесс будет продолжаться, причем при активном участии всех вовлеченных сторон.

«Задача — перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, план включает реновацию жилищного фонда северного города, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт социальных объектов, формирование комфортной городской среды, а также переселение норильчан в районы с благоприятным климатом. Документ определяет объем финансирования на эти мероприятия в период до 2035 года в размере 120 млрд рублей. Из них 24 млрд руб. — из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и самая значительная сумма, 81,3 млрд руб. — из средств «Норникеля».

«Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. «Норникель» приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска. Со своей стороны компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия для формирования комфортной и безопасной городской среды», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Масштабы намеченных планов позволяют утверждать, что Норильск находится на пороге действительно серьезных изменений с точки зрения качества жизни. Ожидается, что город станет более комфортным и привлекательным как для тех, кто уже живет там, так и для тех, кто только рассматривает Север для переезда. Привлечение жителей и рабочей силы, в свою очередь, повлияет на стабильность местных производств, позволит создавать новые рабочие места и увеличивать поступление налогов в региональный бюджет.

«Теперь можно официально говорить о том, что это не просто проект развития одного города где-то на Крайнем Севере, а это приоритетная задача общероссийского значения. Это значит, что исполнение плана развития Норильска будет контролироваться самым строгим образом, к реализации проектов будут привлекаться лучшие технологии, а норильчане получат не просто новые дома, соцучреждения и т.д., а самые качественные и современные объекты», - прокомментировал вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Добавим также, что кроме 120 млрд рублей, предусмотренных планом социально-экономического развития, на различные социальные и инфраструктурные проекты в Норильске будет выделено еще 150 млрд рублей по инициативе «Норникеля». Эти планы озвучил президент компании Владимир Потанин.