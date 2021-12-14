Секрет успеха – люди

Краю удалось подтвердить свое первенство среди субъектов СФО по урожайности зерновых и зернобобовых Фото: Мария ЛЕНЦ

Профессионализм и самоотверженность

В Красноярском крае подвели итоги уборочной кампании – 2021. Климатических проблем в этом году сельчанам хватило. Из-за запоздавшей весны многим аграриям пришлось выйти в поля на пару недель позднее положенного срока, аномально холодным был июнь да и первая половина октября, когда работы в полях входят в активную стадию, принесла совсем не уборочную погоду – дожди, грязь. Тем не менее полевые работы удалось завершить к началу ноября и весьма успешно.

– Этот год мы ждали с волнением. В прошлом по краю были такие высокие, рекордные показатели, а что будет в этом… Казалось, не может такого быть два года подряд, – признается Анастасия Ходыкина, руководитель отдела сельского хозяйства администрации Минусинского района.

И все же краю удалось подтвердить свое первенство среди субъектов Сибирского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых – 31,5 центнера с гектара в первоначальном весе. Всего намолочено 2,9 млн тонн зерна. Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых традиционно стали районы: Назаровский – 48,1 ц/га, Ужурский – 48 ц/га, Шарыповский – 42,1 ц/га, Емельяновский – 33,5 ц/га, Новоселовский – 31,7 ц/га. В крупнейших сельхозпредприятиях края этот показатель превысил 60 ц/га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 56,8 ц/га в весе после доработки. В числе первых есть и предприятия Минусинского района. Так, кубок «Золотой колос» за наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых среди сельхозпредприятий I земледельческой группы районов завоевало ЗАО «Искра Ленина».

– За последние три-четыре года отрасль сельского хозяйства очень преобразилась, – продолжает Анастасия Ходыкина. – Многие аграрии большое значение придают удобрениям, широко используют цифровые технологии. Да, стоит денег, но буквально за сезон это все себя окупает. В прошлом году многие сельчане района обновили парки техники, приобрели зерносушилки, кто-то даже по две – для своих разных отделений. Господдержка дает возможность хозяйствам приобретать технику. Конечно, есть разница – купить за половину стоимости или за полную. Я помню времена, когда урожайность по району больше 16 центнеров с гектара была для нас просто космосом. А сейчас, собирая сводку, думаю – 25-26 центнеров с гектара как-то не очень. Во время уборочной в районе уже второй год картина как в советских фильмах – приезжаешь на зерноток, а там целые горы, крестьянки с лопатами ворошат зерно. Честно признаюсь, такого раньше не видела! Много людей, работают машины – это не может не радовать… Даже сейчас, когда уборка закончилась, крестьяне не дают себе отдыха: вовсю готовятся к новому сезону, работают по удобрениям, по структуре посевных площадей, повышают квалификацию – ездят на курсы, изучают цифровое земледелие, особенности выращивания различных культур. Так что за всеми достижениями стоит очень большая, кропотливая работа людей.

Уборочная Фото: Мария ЛЕНЦ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

Итоги сельхозгода – это второй результат в истории земледелия Красноярского края. Рекордным для нас стал благополучный в плане погодных условий 2020 год. А в этом году аграрии региона собрали 2,9 млн тонн зерна в бункерном весе с 931 тыс. гектаров. Урожайность зерновых и зернобобовых составила 31,5 центнера с гектара и стала максимальной в Сибирском федеральном округе.

Больше всех в России

По урожаю семян рапса уже третий год подряд регион занимает первое место в России – собрано почти 364 тысячи тонн маслосемян в бункерном весе при урожайности 20,5 центнера с гектара. Рапс убран со 177,5 тысячи гектаров.

– Наши дорогие земляки, крестьяне Красноярского края, в очередной раз показали уникальные результаты, – говорит первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин. – Недавно я услышал такое высказывание о сельхозотрасли региона: мы начинаем привыкать к вашим рекордам, ни года не проходит без высоких показателей. Действительно, в этом году мы намолотили больше всех семян рапса в Российской Федерации. На территории края производится примерно 12,5% от всего российского объема маслосемян. Мы начали заниматься этой культурой в 2007 году. В 2010 году собрали урожай 2 700 килограммов, а спустя 11 лет – уже более 363 000 тонн. Более чем в 100 раз! И это при том, что рапс достаточно молодая культура для краевых аграриев, да и в целом для России. В Шарыповском районе собирают рапса столько, сколько его не собирают в отдельных федеральных округах. Уникальные результаты показывают Новоселовский, Ужурский районы.

Сельхозтоваропроизводители края, добившиеся наивысшей урожайности рапса: ИП глава КФХ Владимир Смирнов Минусинского района – 39,2 ц/га, КФХ Олег Старцев Сухобузимского района – 37,9 ц/га, ООО «Содружество» Новоселовского района – 35,3 ц/га, ООО «ОПХ «Солянское» Рыбинского района – 30,6 ц/га, АО «Искра» Ужурского района – 29,4 ц/га.

Рапсовое поле Фото: ИВАНОВА Диана

КОНКРЕТНО

В регионах Енисейской Сибири рапс стал встречаться намного чаще, чем 5-10 лет назад. Это отметили многие переписчики сельскохозяйственной микропереписи, которая прошла летом 2021 года. В 2021 году в Красноярском крае посевные площади масличной культуры составили 180 тысяч гектаров и за год увеличились на 30 процентов, а по сравнению с 2016 годом – в 4,8 раза (в 2020 году рапсом были засеяны 139 тысяч гектаров полей, в 2016 году – 34 тысячи гектаров). В 2020 году аграрии собрали 270 тысяч тонн семян рапса (в весе после доработки) – на 48% больше, чем годом ранее, а по сравнению с 2016 годом – в 8 раз (в 2019 году валовой сбор составил 183 тысячи тонн, в 2016 году – 34 тысячи тонн).

На корм и биотопливо

Большая часть краевого рапса уходит в Китай, чуть меньше – в Республику Беларусь.

– Отправляем рапс в Монголию, используем и для внутреннего потребления. Что делают из сибирского рапса? Белорусы изготавливают из него биотопливо и отправляют его в Европу, также производят добавки для кормов сельхозживотным, – рассказывает Александр Походин. – В Китае производят рапсовое масло, его там широко используют в пищу. Мы сейчас думаем о том, что нужно переходить на новый уровень отношений с рапсом. Надо заниматься продукцией высокого передела с высокой добавленной стоимостью. Производить не просто рапс как сырье, но и делать рапсовое масло, корма. В крае уже есть предприятия, которые занимаются переработкой рапса: масло изготавливают в Ачинском районе. В стадии завершения находится проект в Рыбинском районе. Начинают давить масло на юге края. Дело в том, что у рапса как масличной культуры есть своя специфика – его недостаточно просто взять и отправить под пресс. Выжатое масло требует дополнительной серьезной очистки. Именно поэтому таких предприятий по переработке рапса не так много не только в крае, но и во всей стране.

Максимальная поддержка

Бюджет Красноярского края в части поддержки сельхозпроизводства и в целом сельского образа жизни на сегодняшний день один из самых больших в России. Регион входит в топ-5 максимальных объемов бюджетов, которые направляются на нужды аграрного производства. Как пояснил Александр Походин, на село направлен не только бюджет министерства сельского хозяйства, это и другие направления – строительство ФАПов, школ, спортивных объектов, т.е. все то, что способствует развитию территорий.

Несколько лет назад в фермерском хозяйстве Александра Берегового (Большеулуйский район) занимались в основном растениеводством: выращивали зерновые – овес пшеницу, горох, заготавливали корма и продавали их другим сельчанам. Но после того, как выиграли грант на развитие семейной фермы, стали интенсивно развивать молочное направление.

– У нас семейная ферма, работает вся семья – я, сестра, отец с мамой помогают. Развиваем молочное направление сельского хозяйства в Большеулуйском районе, – не без гордости говорит фермер. – Если раньше выращивали кормовые для животных на продажу, то теперь все уходит на корм своим коровам. Поголовье большое. В этом году занялись разработкой земель, припахали около 90 гектаров полей. Молоко возим и в Красноярск. Из нашей продукции делают сыры на сыроварнях Bellini group и Fratelli. Им даже не хватает нашего молока, готовы брать больше, так что нам есть к чему стремится.

По итогам этого года фермерское хозяйство Александра Берегового стало одним из победителей в трудовых соревнованиях и получило в награду грузовой автомобиль УАЗ за наивысшие производственные показатели в отраслях растениеводства и животноводства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

Хочу поблагодарить аграриев нашего региона и всех тех, кто принимал активное участие в сельскохозяйственной страде и обеспечил достижение результатов, которые и в этом году у нас оказались очень высокими. Село у нас не только отрасль экономики и сельскохозяйственная деятельность, но и образ жизни огромных территорий.

За всеми достижениями краевого АПК - работа конкретных людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй хлеб

Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали 106,2 тыс. тонн картофеля (96 тыс. тонн – в прошлом году) и 23,5 тысячи тонн овощей (39 тыс. тонн – в 2020 году).

Лидером года по урожайности картофеля и овощей стало сельхозпредприятие «Дары Малиновки».

– Урожаем 2021 года довольны. Урожайность картофеля в зависимости от категории (семенной – несеменной, ранний – не ранний) варьировалась от 25 до 45 тонн с гектара, средняя урожайность была около 30 тонн с гектара, – подсчитывает Василий Герман, председатель совета директоров ООО «СХП «Дары Малиновки». – Понятно, что всегда хотелось бы чуточку больше, и в принципе есть вещи, в которых можно улучшить результаты. И на следующий год, надеемся, будет урожайность выше.

Александр Походин считает, что главная составляющая формулы успеха краевого АПК – это люди.

– Аграрная отрасль во многом зависит от природы, но и от человека тоже. Это труд большого количества людей – начиная от ученых, генетиков, которые занимаются разработкой технологий, выведением новых сортов. Когда посеять, когда подкормить растения, чтобы они не испытали стресса при неустойчивой холодной погоде или при жаре, засухе. Когда люди в совершенстве владеют такими знаниями, умеют работать, тогда и достигают высоких результатов, – рассуждает первый замминистра. – Достижения отдельно взятого хозяйства или предприятия невозможны без коллективного труда. Уникальные технологии, современная техника, борьба с болезнями и вредителями. И люди – мудрое руководство глав предприятий, работа агрономов, бригадиров, всех аграриев, которые знают свое дело в совершенстве. Все это и есть слагаемые успеха.