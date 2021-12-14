В Туве с пищевым отравлением в больницу попали 74 кадета, 25 из них – в тяжелом состоянии. Фото: правительство республики

В Туве с подозрением на пищевое отравление в больницу попали 74 ребенка – воспитанники Кызыльского кадетского корпуса. Известно, что 25 детям требуется повышенное внимание врачей, они находятся в тяжелом состоянии. Глава республики Владислав Ховалыг сообщил:

- Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернат «Тувинский кадетский корпус». 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков. С утра вызвал всех ответственных, здесь не должно быть полумер, нужны решительные действия. Школа – второй дом для детей, а для детей-сирот – единственный. А дома не должны кормить ребенка некачественными продуктами, вредить их здоровью. Сейчас проводят эпидемиологическое расследование, которое покажет конкретную причину отравления. Лица, допустившие грубейшие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью школы-интерната, понесут ответственность в соответствии с законом.

Добавим, что ЧП произошло в ночь с 13 на 14 декабря. После ужина кадеты вернулись в интернат. Затем многие стали жаловаться на характерные для пищевого отравления симптомы. Сначала в больницу увезли 33 ребенка. К полудню 14 декабря их количество выросло до 74. Школу-интернат закрыли на карантин. Одного ребенка уже выписали – его состояние не вызывает опасения.

Глава республики выехал в интернат, где произошло отравление. Фото: правительство республики

Официальное сообщение правительства Республики Тыва.

Главный внештатный врач-инфекционист министерства здравоохранения Тувы Чечек Ондар сообщила, что в настоящее время на лечении в Республиканской инфекционной больнице находятся 73 ребенка, доставленных из республиканской школы-интернат. Из них 41 – кадеты Тувинского кадетского корпуса, 32 – ученики республиканской школы-интерната, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Первые дети с признаками отравления начали поступать в больницу с 18.00 часов 13 декабря. У детей наблюдалась температура тела выше 38 градусов, рвота, слабость, лихорадка. У четырех детей имелись также признаки ОРВИ. Состояние 23 детей оценивается как средней степени тяжести. Предварительно поставлен диагноз – пищевая токсикоинфекция. Для постановки более точного диагноза у детей отобраны пробы рвотных масс и смывов, которые направлены на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Тыва». По словам врача-инфекциониста, на полное выздоровление детей потребуется 10-12 дней.

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