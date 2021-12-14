«Дед Мороз, а ты умеешь драться?»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-центре «Комсомолки» в Красноярске состоялась пресс-конференция с Дедом Морозом проекта НТВ «Путешествие Деда Мороза». Каждый год Мороз Иванович навещает разные города, отвечает на вопросы детей и взрослых, помогает зажечь елку, исполняет детские мечты и дарит новогоднее настроение. Это путешествие уже шестое.

В этом году путешествие Деда Мороза происходит в режиме онлайн Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы верили в чудо

За пять лет главный волшебник проехал 50 000 километров, от Владивостока до Калининграда, посетил 370 социальных учреждений и 330 семей, подарил 600 тонн подарков. Путешествие этого года, как и 2020-го, в большинстве городов идет онлайн.

Основная цель – помочь тем, кто больше других нуждается в помощи, заботе и внимании, чтобы дети и взрослые, несмотря на жизненные трудности, верили в чудо.

Красноярск стал девятым из 22 городов праздничного маршрута Деда Мороза. Он уже совершил немало чудес в нашем городе и все помнит. К примеру, как в 2017 году встретился с чемпионами мира по футболу среди детских домов, клубом «Тотем», и сыграл с мальчишками в футбол. В этом году Дед Мороз познакомился с 13-летним Богданом Тубольцевым, мальчик родился без правого уха. Дед Мороз, при поддержке фонда «АиФ. Доброе сердце», подарил Богдану сертификат на современный слуховой аппарат костной проходимости.

Татьяна Бахтигозина (из газеты «АИФ») с сыном Семеном. «Если я не буду спать всю ночь, увижу ли, как Дед Мороз кладет подарок под елку?» Фото: Мария ЛЕНЦ

А еще волшебник получил письмо от бабушки, которая опекает 12-летнюю Веронику и 10-летнего Сашу. Оба ребенка слабовидящие, но многое умеют и хотят: Саша увлекается роботехникой, Вероника - бисероплетением. Дед Мороз исполнил и их мечту: ноутбук для дистанционных занятий.

Гигантскую посылку с подарками - компьютер, много игрушек и сладостей - волшебник отправил в Краевой центр семьи и детей.

О мечтах, играх и подарках

На пресс-конференции Дед Мороз отвечал на вопросы обстоятельно и с удовольствием, хотя некоторые и были весьма неожиданными.

Льву Перышкину уже 3 года, он любит сражаться, всегда готов защищать маму, и ему было очень интересно, умеет ли Дед Мороз драться.

- Милые мои, хорошие! Нужно любые, конечно же, недоразумения решать разговорами, убеждениями. Нужно со всеми договариваться, - посоветовал Дед Мороз. И намекнул, что при желании дать ответ силой он может, но не будет, а выпустить пар можно по-другому: - Я, конечно, крепкий волшебник, слежу за здоровьем, делаю зарядку, пробежку, прогуливаюсь регулярно, студеной водой обливаюсь. Но, милые мои, любой, даже самый сложный вопрос, можно решить миром. Мы устраиваем шуточные потасовки, в снежки любим поиграть с помощниками.

Сестры Мирослава и Вероника Скоромкины расспросили Мороза Ивановича о подарках, получает ли он их.

- Дарят мне подарки и малыши, и взрослые, мои хорошие. Я получаю от вас письма с рисунками, с поделками. Вкуснейшие грибочки, варенья из шишек мне присылали, мед. Заботливые люди даже несколько раз дарили теплые носки и шарф, вкусными пирогами меня и мою дружную команду потчевали.

Богдан Породько обсудил с Дедом Морозом свое и его здоровье: «Мне нельзя бегать! Я после операции. А тебе можно?»

- Я, конечно, больше люблю прогуливаться, возраст уже не тот, но подышать свежим воздухом, побыть на улице, проверить, все ли на своих местах, это, конечно! - признался Мороз Иванович.

Алиса из пресс-центра «Твори-Горы» спросила, о чем Дед Мороз мечтал в детстве Фото: Мария ЛЕНЦ

Алиса Алексеева, самый юный журналист красноярского пресс-центра «Твори-Горы», спросила, у Мороза Ивановича, какие были его детские годы и мечты.

- Давно это было… Сквозь пелену веков вспоминаю, что добрыми людьми я был окружен! И свою первую игрушку я могу вспомнить – это был коник. Лошадка, вырезанная из дерева, и куколка из соломы. А мечтал я всегда помогать людям. Моя мечта оказалась настолько сильной, что вот, через много лет, я стал главным зимним волшебником.

Старшеклассники Алина Евдокимова и Влад Романчук из «Твори горы» спросили Деда Мороза о том, что для него чудо и есть ли заветные желания.

- Ваши добрые сердца, ваши добрые дела, ваше неравнодушие – вот главное для меня чудо! А мое главное заветное желание, чтобы все малыши и взрослые были здоровы и счастливы, чтобы вы научились понимать друг друга. Иной раз люди живут на одной улице, в одном доме и не до конца понимают друг друга, слушают, а не слышат. Чтобы побольше ребята читали умных книжек: ведь книжки – это тот самый золотой ключик, который открывает любые двери. Чтобы спортом занимались, чтобы у каждого было доброе дело по душе, хобби свое. Чтобы, когда вы подрастете, у вас была добрая и светлая мечта. Чтобы, конечно же, мир был на планете. Вот о чем я мечтаю, - ответил волшебник.

Богдан и Денис обсуждают следы Деда Мороза на полу Фото: Мария ЛЕНЦ

Денис Шевцов спросил Деда Мороза, где и как он проводит лето.

- Я живу в славном городе Великом Устюге, что в Вологодской области. Именно там находится моя вотчина. Там гостей принимаю круглый год, и летом тоже гости приезжают. Летом я письма ваши читаю, уже начинаю складывать подарки в свой огромный волшебный мешок. Люблю огородом заниматься, люблю на зорьке с удочкой посидеть! Люблю проведать своих друзей на тропе сказок в зоосаде, своих славных животных навестить, - перечислил Дед Мороз все свои занятия и рассказал об умениях: - В столярную мастерскую захаживаю, если что-то случится с санями, я сам могу их починить.

Ольга Маевская, корреспондент газеты «Городские новости», задала волшебнику вопрос, который волнует всех взрослых:

- Скажи, пожалуйста, как сделать так, чтобы мое желание точно-точно исполнилось? Я уже взрослая… Как и куда письма писать, чтобы все сбылось?

- Рассказываю, Оля. Письма писать мне, старику. Но самое важное, чтобы чудо пришло в твою жизнь, нужно самому стать волшебником! Очень просто это сделать. Запоминай: достаточно одного доброго дела в день! Коль сама станешь волшебницей, то и чудеса в твоей жизни станут случаться намного чаще! - посоветовал Дед Мороз.

Если не спать всю ночь, то можно ли увидеть, как Дед Мороз кладет подарки под елку? Какие сказки Мороз Иванович любит больше всего? Снятся ли ему сны? Сколько ему лет? Точно ли будет подарок под елкой? Какими волшебными словами Дед Мороз зажег елочку в пресс-центре? Ответы на все вопросы - в трансляции волшебной встречи Путешествие Деда Мороза — Видео | OK.RU.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Внимание, конкурс!

Читатели «Комсомольской правды» задали Деду Морозу такой вопрос:

«Дед Мороз, хотели позвать тебя работать к нам школу. Сможешь? Может, учителем географии или ОБЖ?»

Вопросы! Какой предмет в школе согласился вести Дед Мороз? Сколько времени нужно волшебнику, чтобы положить подарок под елку?

Два автора первых правильных ответов на эти два вопроса получат сладкий подарок от #путешествияДедаМороза с НТВ. Пишите в комментариях!