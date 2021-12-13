Красноярская медсестра уничтожила 12 доз вакцины от коронавируса и подделала 2 сертификата Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские заподозрили медсестру из Красноярска в уничтожении 12 доз вакцины и подделке 2-х сертификатов. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, в отношении женщины заведены уголовные дела по статьям «уничтожение или повреждение чужого имущества» и «подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Полицейские выяснили, что в апреле 2021 года медсестра медсестра подделала два сертификата о вакцинации – на имена 25-летнего парня и 32-летней женщины.

- Подозреваемая внесла не соответствующие действительности сведения о произведённых прививках от COVID-19, после чего передала подложные сертификаты гражданам, - передают в полиции.

Более того, с марта по июнь женщина уничтожила 12 доз вакцины от коронавируса. В итоге медсестру раскрыли, и завели в ее отношении два уголовных дела. Однако подозреваемую не арестовали, в качестве меры пресечения ей избран запрет на определенные действия. Женщине грозит срок до 2 лет колонии.

Напомним, что уголовное преследование грозит не только тем, кто изготавливает поддельные сертификаты о вакцинации, но и тем, кто их приобретает. Покупатели рискуют попасть под статью «использование заведомо ложных документов».

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