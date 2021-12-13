В Красноярске пьяный юноша насмерть разбился, упав с обрыва во время поисков закладки

В Красноярске пьяный юноша насмерть разбился с обрыва во время поисков закладки. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Как рассказали в краевом СК, в час ночи красноярец выпивал с друзьями, после чего в даркнете приобрел наркотики. Закладка была сделана в известном туристическом месте Красноярска – на Красивом берегу, у Храма Новомучеников и Исповедников Российских.

В этом месте находится высокий обрыв, с которого открывается шикарный вид на Красноярск. Но в темноте, да и еще в нетрезвом виде разбиться там очень просто.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако красноярца это не смутило. Он начал поиски, но в какой-то момент потерял ориентацию - упал и скатился в 50-метровой высоты вниз. От полученных травм парень погиб на месте. Закладку молодой человек так и не нашел.

- В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - передает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.