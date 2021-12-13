В Красноярске на 10 лет колонии осудили киллера за убийство криминального авторитета в 1997 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд приговорил к 10 годам лишения свободы Вячеслава Исминдирова (он же Слава Палач) за убийство криминального авторитета Анатолия Артюшкова, по заказу Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В 1997 году Исминдиров со своим знакомым Александром Живицей подкараулил на автостоянке по улице Парашютная Артюшкова. Там он выстрелил в мужчину несколько раз и скрылся. Убийство он совершил по заказу Паши Цветомузыки.

Славе Палачу удалось скрыться и выехать за границу, где он скрывался более 20 лет. Обнаружили его в Польше в 2018 году, а в 2020 году отправили в Россию, где в его отношении было заведено уголовное дело. И вот спустя год Исминдирову был вынесен приговор.

Так, Живицу осудили в 2015 году на 12 лет колонии за убийства, совершенные в 90-х. В том же 2015 году к 10-летнему сроку за организацию убийств был осужден сам Вилор Струганов.

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Это преступление было совершено 23 года назад, в июне 1997 года. Трое мужчин на территории автостоянки, расположенной напротив одного из жилых домов по улице Парашютная, несколько раз выстрелили из пистолета в 41-летнего жителя города Красноярска Анатолия Артюшкова. (подробнее)