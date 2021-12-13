Дело о взрыве на военном складе под Ачинском дошло до суда. Фото: Дмитрий Скворцов/ТАСС

В Красноярском крае дошло до суда дело о взрыве на складе в Каменке под Ачинском. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры, перед судом предстанут начальник склада и двое его подчиненных – начальник отдела хранения и заведующая хранилищем. Их обвиняют по статье «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых интересов общества и государства с причинением тяжких последствий».

Напомним, все случилось в августе 2019 года в поселке Каменка Ачинского района. По данным следствия, взрывы начались из-за нарушений при разгрузке снарядов. Солдат скатывал снаряды по деревянному трапу, их, в свою очередь, принимал другой военнослужащий. Однако один снаряд принять не смогли, в итоге он ударился о другой снаряд, что и привело к пожару и взрывам 5 августа. Они гремели три дня, пока все боеприпасы не кончились.

В результате пострадали десятки человек, в первый день взрывов погиб командир пожарного отделения. Взрывы были слышны за многие километры от Каменки. Из опасной зоны было эвакуировано в общей сложности более 15 тысяч человек. Был введен режим ЧС и создан оперштаб, который возглавил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Пожар, оставшийся после взрывов, тушили до 11 августа. Все это время Каменку грабили мародеры. Режим ЧС был снят только 13 августа 2019 года. Сумма ущерба составила более 8,5 миллиардов рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подготовлено для направления в Красноярский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, - передает пресс-служба военной прокуратуры.

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