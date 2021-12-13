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Происшествия13 декабря 2021 5:41

«Ребятки, будьте осторожны в горах»: красноярский сноубордист попал под лавину в природном парке Ергаки

Эффектное видео со сходом снега со склона он опубликовал у себя в соцсетях
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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«Ребятки, будьте осторожны в горах»: красноярский сноубордист попал под лавину в природном парке Ергаки. Фото: МАРКОВА Мария

«Ребятки, будьте осторожны в горах»: красноярский сноубордист попал под лавину в природном парке Ергаки. Фото: МАРКОВА Мария

Красноярский сноубордист-фрирайдер Константин Меркер рассказал на своей странице в инстаграмме, как попал под лавину в Ергаках. Спортсмену повезло, он не пострадал, и уже через час общался с подписчиками.

Константин Меркер опытный сноубордист, и покорять он отправился один из самых сложных склонов на базе «Снежная». Спортсмена не остановила не лавиноопасная обстановка, ни ветер. При этом, как признался сам Константин, он был готов к любым сюрпризам природы.

Здесь он бывал ни раз и не два, как говорит сам сноубордист – «катал здесь раз 50». И даже протестировал снег, но все равно попал под лавину.

Едва Константин встал на склон, снег тут же двинулся и буквально снес спортсмена. Он катился вниз пару сотен метров. Но повезло, что лавина оказалась не такой мощной. В итоге Константин вылез из-под снега самостоятельно и не пострадал. Зато кадры получились эффектные.

Уже через час после инцидента красноярец опубликовал видео, и общался с подписчиками, рассказывая, как все произошло, подытожив:

- Ребятки, будьте осторожны в горах. Ведь даже, казалось бы безопасные, домашние склоны могут таить в себе опасность, - написал Константин Меркер.

ЧППроисшествия: ЧП