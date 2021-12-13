Погода в Красноярске на неделю 13-17 декабря 2021: резкое похолодание, морозы и облачность

В Красноярске на неделе ожидаются морозы до -24 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На новой неделе в Красноярске ожидаются кратковременные морозы до -24 градусов, которые сменятся потеплением. По данным Гидрометцентра, похолодание отступит к концу недели.

Так, в понедельник 13 декабря днем ожидается до -14 градусов, облачно, без осадков и сильного ветра. Ночью возможен небольшой снег, температура опустится до -21 градуса.

Во вторник днем синоптики обещают небольшой снегопад и около -15 градусов, сильного ветра не будет. Ночью же резко похолодает до -24 градусов, осадки продолжатся.

Среда будет самым холодным днем недели, днем до -17 градусов. Однако снег идти перестанет и выглянет солнце, усилится и ветер, порывы от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура не изменится.

В четверг начнет теплеть, дневная температура около -10 градусов, солнце спрячется за облаками, но обойдется без осадков. Ветер же останется – до 3-7 метров в секунду. Ночью немного похолодает – до -11 градусов, а ветер усилится до 12 метров в секунду, ожидается небольшой снегопад.

В пятницу же будет без осадков, облачно, а температура поднимется до -4 градусов. Вместе с оттепелью придет сильный ветер с порывами до 17 м/с. Ночью же температура не изменится, возможна метель.