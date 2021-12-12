В горах Хакасии пропали два красноярских туриста на снегоходах

В Хакасии в горной местности пропали два красноярских туриста на снегоходах. Фото: группа ВК "Приисковый. Ивановские озёра"

И вновь в сводке МЧС Хакасии фигурирует Орджоникидзевский район: там, в горной местности, пропали два туриста на снегоходах. Молодые люди, одному – 34 года, другому 26, приехали в поселок Приисковый из города Лесосибирска (Красноярский край), чтобы провести выходные. Точнее приехала целая группа, остановилась в местной гостинице. Но пропали только эти двое.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия, накануне днем 11 декабря мужчины на двух снегоходах выехали кататься. При этом не сообщили сотрудникам базы, куда едут, на сколько времени. Это такое негласное правило – сообщать о своих намерениях, учитывая, какая здесь экстремальная и полная разных неожиданностей местность. Связи с ними также не было.

Так что когда товарищи не вернулись на базу, сотрудники гостиницы сообщили о них в Единую дежурную диспетчерскую службу региона. И уже с утра сегодня, 12 декабря, из аэропорта Абакана в Приисковый вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Были организованы поисковые работы с земли, местность прочесывали на снегоходах. Итого, как сообщает МЧС, было задействовано в поисках 19 человек и 12 единиц техники.

Около полудня 12 декабря стало известно, что пропавшие туристы нашлись, с ними все в порядке, мужчины не пострадали. Где и как они провели ночь, не уточняется. Добавим, что сейчас в отрогах Горного Алатау, где находится поселок Приисковый, снежно (снега всегда здесь много), температура воздуха днем до -3 градусов, но ночью столбик термометра опускается до -20. Так что туристы могли получить обморожение, если не знают навыков поведения в экстремальных ситуациях.

В поселке Приисковом до сих пор нет развитой туристической инфраструктуры, несмотря на огромную популярность этих мест. Здесь часто происходят ЧП подобного рода, история знает и немало трагедий. Так, в ноябре 2018 года там погибли четверо друзей, которые попали под снежную бурю. Их тела нашли только в конце весны, когда растаял снег.

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Даже болотоходу эта дорога едва поддается: снег, вода, грязь, ухабы, поваленные деревья... Приходится все время выходить из машины, чтобы что-то отпиливать. Вместе со спасателями мы едем на место, где нашли тела двух (не трех – эта информация не подтвердилась) пропавших туристов – Артема Сергеева (нашли 24 мая) и Дмитрия Егорова (25-го) (подробнее).

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До этого много дней не позволяли погодные условия. Пошли восьмые сутки с момента исчезновения четырех туристов в окрестностях села Приисковый на севере Хакасии. Напомним, что в субботу 24 ноября группа из трех мужчин и одной женщины отправились кататься на снегоходах в урочище озера Панфиловского и урочища Левая Сарала (подробнее).

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