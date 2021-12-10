Новый «Галамарт» открывается в Красноярске выгодными акциями. Фото: пресс-служба «Галамарт».

11 и 12 декабря в Красноярске состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт». В эти дни покупателей ждут ШОК-цены на товары для дома. 11 декабря к тому же будет действовать акция «Второй товар – за 1 рубль» на все игрушки. Прекрасный повод выбрать подарки детям к Новому году.

Начнем с ШОК-цен:

- 11 декабря: противень – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, тостер – 399 рублей, дрель-шуруповерт – 699 рублей.

- 12 декабря: 3,3 кг стирального порошка BiMAX – 99 рублей, сковорода – 299 рублей, утюг с отпаривателем – 299 рублей, комплект постельного белья – 499 рублей, казан – 799 рублей.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Также 11 декабря будет действовать суперакция «Второй товар – за 1 рубль» на игрушки. Конструкторы, радиоуправляемый транспорт, куклы, творческие наборы – все это и многое другое уже можно приобретать к Новому году, чтобы в праздничную ночь положить детям под елочку.

12 декабря будет возможность получить отличные подарки от народного магазина (для этого надо совершить покупку от 500 рублей 11 и 12 декабря). Среди них – стиральная машина, телевизор и другая бытовая техника. Кому они достанутся – узнаем в 18.00 в Инстаграм.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Также при совершении покупки от 500 рублей в разделе «детских товаров» 11 и 12 декабря можно будет получить главный подарок – мощный детский электромобиль! Определение победителей состоится 12 декабря в 19.00 в инстаграме.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи по доступным ценам, а дополнительно к ним здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи. Все необходимое для комфортной жизни – в одном месте!

Адрес: г. Красноярск, ул. Мирошниченко, 6, ТД «Реалия», цокольный этаж.

Часы работы: 09.00-21.00

www.galamart.ru