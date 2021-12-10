Жителя Красноярска отправили на принудительное лечение за нападение на терапевта Фото: Мария ЛЕНЦ

43-летнего жителя Красноярска направят на принудительное лечение в психиатрической больнице за нападение на терапевта, совершенное 9 августа 2021 года. Как сообщает пресс-служба СК по краю, он не мог осознавать свои действия.

Напомним, что все случилось 9 августа в одной из квартир на Вузовском переулке. Участковый терапевт приехал на вызов к женщине. Закончив осмотр, врач собирался уходить, но путь перегородил нетрезвый внук пациентки. Он решил, что терапевт снимает в квартире видео. Мужчина схватил ключ от замочной скважины и несколько раз ударил женщину, а затем пнул врача.

Врач смогла оттолкнуть агрессора и выбежать в подъезд, но оставила свои вещи в квартире. Разъяренный мужчина же взял телефон женщины и разломал его на две части.

В итоге на красноярца завели уголовные дела по статьям «незаконное лишение свободы человека, не связанного с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба».

Однако экспертиза установила, что мужчина страдает психическим заболеванием. Его отправили на принудительное лечение:

- Постановлением суда мужчине назначены меры медхарактера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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