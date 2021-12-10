Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 8:44

Жителя Красноярска отправили на принудительное лечение за нападение на терапевта

Экспертиза установила, что он не осознавал свои действия
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Красноярска отправили на принудительное лечение за нападение на терапевта

Жителя Красноярска отправили на принудительное лечение за нападение на терапевта

Фото: Мария ЛЕНЦ

43-летнего жителя Красноярска направят на принудительное лечение в психиатрической больнице за нападение на терапевта, совершенное 9 августа 2021 года. Как сообщает пресс-служба СК по краю, он не мог осознавать свои действия.

Напомним, что все случилось 9 августа в одной из квартир на Вузовском переулке. Участковый терапевт приехал на вызов к женщине. Закончив осмотр, врач собирался уходить, но путь перегородил нетрезвый внук пациентки. Он решил, что терапевт снимает в квартире видео. Мужчина схватил ключ от замочной скважины и несколько раз ударил женщину, а затем пнул врача.

Врач смогла оттолкнуть агрессора и выбежать в подъезд, но оставила свои вещи в квартире. Разъяренный мужчина же взял телефон женщины и разломал его на две части.

В итоге на красноярца завели уголовные дела по статьям «незаконное лишение свободы человека, не связанного с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба».

Однако экспертиза установила, что мужчина страдает психическим заболеванием. Его отправили на принудительное лечение:

- Постановлением суда мужчине назначены меры медхарактера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске внук напал и запер в квартире терапевта, приехавшего к его бабушке

Инцидент произошел 9 августа в одной из квартир по переулку Вузовскому в Красноярске. 43-летний мужчина напал на участкового терапевта, приехавшего к его бабушке. Ему предъявлено обвинение по статье «незаконное лишение свободы, не связанного с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия». (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП