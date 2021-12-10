Для Енисейского речного пароходства построят 10 новых барж. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Состоялась торжественная церемония закладки партии новых барж для Енисейского речного пароходства. Для исполнителя – судостроительно-судоремонтного завода, который находится в поселке Самусь Томской области, этот заказ очень важен, он дает работу на три года вперед. Таких заказов здесь не было последние 20 лет, а сейчас загрузка предстоит на все 100 процентов.

В церемонии приняли участие директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов, генеральный директор управляющей компании «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф, исполнительный директор ЕРП Евгений Грудинов и директор Самусьского судостроительно-ремонтного завода Николай Вдовенко.

Памятная табличка в честь закладки новых судов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

У завода славная история и огромный опыт: за полтора века здесь появились на свет и были отправлены в большое плавание свыше трех с половиной сотен различных судов – от колесных пароходов до крупнотоннажных сухогрузов, отремонтировано несколько тысяч судов. Это одна из немногих действующих в Сибири судоверфей, причем современно оборудованная. Неудивительно, что когда компания «Норникель», в структуру которой входит Енисейское речное пароходство, занялась подбором исполнителя для своего заказа, выбор пал именно на Самусьский судостроительно-судоремонтный завод. Большую роль в выборе сыграло и расположение предприятия: чтобы попасть в Енисей, новым баржам предстоит спуститься по Оби, выйти на Северный морской путь и затем их будет ждать Дудинка.

Контракт был подписан в мае текущего года. Его общая стоимость составляет 2 миллиарда рублей. Согласно условиям, первые две баржи сойдут со стапелей уже в 2022 году, затем – по четыре баржи в 2023 и 2024 годах.

Судоверфь получит загрузку производственных мощностей на 100 процентов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Это будет серия из несамоходных барж-площадок проекта RDB 66.68М, имеющих морской класс М-СП3,5 (лед30). Их уникальность в том, что с учетом пожеланий заказчика в проект были внесены корректировки. В частности, при сохранении грузоподъемности уменьшены габариты и вес. Это позволит снизить затраты на топливо при буксировке. Длина баржи составит 92 метра, доковый вес — 700 тонн, грузоподъемность в речных условиях — 3 тысячи тонн, в морских — 2,5 тысячи тонн.

Чтобы суда могли эксплуатироваться и в морских, и в речных условиях, в типовой проект баржи был внесен ряд изменений. Как подметил исполнительный директор ЕРП Евгений Грудинов:

- В весенний период мы планируем использовать их на притоках Енисея — Нижней Тунгуске, Подкаменной Тунгуске, реке Большая Хета, выполняя, в том числе, и программу северного завоза, а после того, как порт Дудинка и Енисейский залив освободятся ото льда, — в морских условиях.

Северный завоз - в летнюю навигацию речники везут на север все, от продуктов до угля. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Добавим, что доставка грузов по Енисею и его притокам является самой доступной и оптимальной по затратам, ведь на большей части Красноярского края нет автомобильных дорог, а применение авиации обходится слишком дорого. Своим развитием многие северные поселки обязаны именно ЕПР, которое, к слову, отметило свое 90-летие. Сегодня рабочий флот ЕПР составляет 460 судов различного назначения, которые в год перевозят 4 миллиона тонн грузов. Однако на ближайшую перспективу появилась необходимость увеличить количество судов.

- Новые суда необходимы для реализации масштабных инвестиционных проектов на Таймыре, таких как реновация Норильска, рассчитанная до 2035 года, и реализация «Серной программы» «Норникеля». Они помогут справиться со значительно возросшим грузооборотом, — прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля». Он отметил, что строительство будет финансироваться с привлечением лизинговой схемы Сбербанка, а также с поддержкой Минпромторга России в виде субсидирования процентной ставки.

Увеличение грузопотока связано также с освоением новых месторождений природных ресурсов севера Красноярского края. Технику, оборудование, контейнеры, трубы, насыпные и прочие грузы для реализации новых проектов планируется возить на новых баржах.

Традиционный парад судов Енисейского речного пароходства в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

- У нас имеется большая потребность во флоте, потому что спрос на речные перевозки в последнее время сильно увеличился и в ближайшее десятилетие будет расти, а пополнения флота в рабочем ядре пароходства давно не было. У Самусьского судостроительно-ремонтного завода был готовый, уже проверенный проект, который мы изучили и немного переработали с точки зрения того, что флот будет эксплуатироваться на Енисее, что позволило сократить сроки реализации. Кроме того, завод расположен в соседнем с нами регионе, и транспортное плечо по доставке готового флота позволило оптимизировать конечную стоимость, — подчеркнула Ольга Ксанф, директор управляющей компании «Норникель-ЕРП».

По словам директора Самусьского судостроительно-судоремонтного завода Николая Вдовенко, заказ ЕРП стал значимым шагом в развитии предприятия.

- Объем работы очень большой, мы делаем все возможное для его скорейшего выполнения: восстанавливаем оборудование и приобретаем новое, полностью укомплектовали штат предприятия и вводим две смены работы заготовительного участка. Перед коллективом завода стоит задача выполнить заказ качественно и в срок, — рассказал Николай Вдовенко.